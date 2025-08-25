Tarin Mening u sukobu na parkingu u Kaliforniji

Bivša zvezda popularne serije “Orange Is The New Black”, glumica Tarin Mening (46), ponovo je dospela u centar pažnje, ovog puta zbog sukoba na parkingu jednog tržnog centra u Palm Springsu, Kalifornija.

Kako prenose svedoci, Mening je izašla iz svog automobila i počela da viče i psuje drugog vozača tokom kratke, ali burne rasprave. U jednom trenutku je i pokazala srednji prst, što su paparaci zabeležili. Snimci i izjave prolaznika ubrzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a incident je izazvao lavinu komentara.

Niz bizarnih ispada

Ovo, međutim, nije prvi put da Tarin Mening privlači pažnju javnosti na nesvakidašnji način. Ranije je šokirala fanove i medije objavom bizarnog videa u kojem je otvoreno govorila o vezi sa oženjenim muškarcem.

U snimku je otkrila i intimne detalje, tvrdeći da je partneru ugađala na način koji je izazvao nevericu javnosti:

Tarin Mening Foto: PARAMOUNT PICTURES / Entertainment Pictures / Profimedia

– Svake večeri, tri noći zaredom... lizala sam mu zadnjicu jer mu se to sviđalo, a meni nije smetalo! Da li je to čudno? To je ono što demoni rade – rekla je glumica u obraćanju svojim pratiocima.

Njegovoj supruzi poslala je poruku u kojoj je naglasila da je “nedeljama zadovoljavala njenog muža jer to voli, pa mu se to dešava kada dođe kod nje”. U nastavku je dodala da se ne plaši supruge, već da bi ona trebalo da se plaši nje.

Tarin Mening Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Kontroverzni snimak ubrzo je postao viralan i dodatno podgrejao priče o nestabilnom ponašanju glumice, koja je i ranije bila poznata po ekscesima.

