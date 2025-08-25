Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države šokirale su svet potvrdivši učešće na ruskoj “Interviziji” – novoj verziji Evrovizije koja se održava u Moskvi!

Glavni adut Amerike je misteriozni pevač Brendon Hauard, za kog se šuška da je sin Majkla Džeksona! Pored njih, u trci su i zemlje poput Venecuele, Kube i Katara, dok će Rusiju braniti kontroverzni Šaman, sankcionisan od Evropske unije zbog podrške Kremlju.

Kako američki mediji komentarišu ovo učešće, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Dejan Jelača, glumac koji već godinama živi u Njujorku.

- Ovo jeste šokantno i zanimljivo. Nakon što su Rusiji zabranili takmičenje na Evroviziji 2022. zbog napada na Ukrajinu, oni su po nalogu Putina, koji je i bio inicijator da se ovo takmičenje vrati u njihovu zemlju, pa su je nazvali Intervizija i to se održava 20. septembra u Moskvi. Hauard nije nešto preterano poznat po pevanju u Americi, ali jeste u muzičkoj industriji kao producent i tekstopisac. Bio je blizak sa porodicom Džekson, otac Majkla je bio menadžer njegovoj majci koja je poznata pevačica. Zapravo, Brendon je poznat kao sin MikiHauard. Tada su se pojavile priče da je on zapravo sin Majkla, ali nema nikakvih tvrdnji za to.

Jelača je odgonetnuo kako su američki mediji reagovali na ovu vest:

- Interesantno je što ne postoji niti jedna jedina reč o ovome u medijima, a ni sam pevač na društvenim mrežama nije najavio da predstavlja Ameriku na ovom festivalu. Da li je ovo razlog jedne kampanje, pa se sve vezano za Rusiju stavlja u negativan koncept ili se plaše reakcije američke javnosti. Bilo kako bilo, zaista je interesantno da se ni jedna jedina reč nije rekla o ovom festivalu. Međutim, ako je ovo korak ka normalizaciji odnosa, onda bi trebalo podržati ovo učešće. Umetnost ne poznaje granice, pa bi to možda mogao da bude cilj.

Jelača je spomenuo i učestvovanje Srbija na Interviziji:

- Svakako da postoji propaganda o svemu što dolazi iz Rusije, kao što i u Rusiji postoji negativan stav za sve iz Amerike. Čak je i Miloš Biković izgubio ulogu u popularnoj američkoj seriji zbog rata u Ukrajini. Razlog za to je bio, ne samo što je napravio karijeru u Rusiji, nego i što je njihov državljanin, a možda najviše to što je dobio orden od Putina. Videli smo te zabrane i kako je sve to izgledalo, jer sam u tom svetu, to sam gnusno prihvatio jer mi je to sputavanje kreativnosti, stvaranja i umetnosti. Umetnost ne poznaje granice, bar bi tako trebalo da bude. Srbiju predstavlja Slobodan Trkulja, a pokušao sam da dođem do informacije da li to znači da će Srbija organizovati ovaj festival ukoliko pobedi. Nisam siguran.

