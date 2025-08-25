Kristofer Švarceneger, najmlađi sin Arnolda Švarcenegera i novinarke Marije Šriver, ponovo je u centru pažnje zbog svoje velike fizičke promene. Iako je godinama živeo povučenije i daleko od medija, danas 27-godišnjak impresionira vitkom linijom i rezultatima koje je postigao upornim radom.

Kristofer Švarceneger je drastično smršao Foto: Printscreen/ Instagram/ katherineschwarzenegger

Na porodičnoj fotografiji koju je nedavno podelila njegova sestra Ketrin jasno se vidi koliko je smršao. Kristofer se dugo borio s viškom kilograma, ali je pre pet godina odlučio da krene novim putem. Postepeno je počeo da menja ishranu, izbacio ugljene hidrate, a u jednom periodu se odrekao i hleba. Promene su bile spore, ali dosledne, a rezultati su danas očiti.

O svojoj transformaciji nedavno je govorio na Beacher Vitality Happy & Healthy Summit-u u Los Anđelesu, te naglasio da put prema zdravijem životu nije bio nimalo jednostavan.

U galeriji pogledajte kako je Kristofer Švarceneger izgledao kad je imao višak kilograma:

1/5 Vidi galeriju Kristofer Švarceneger nekada Foto: Profimedia

"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka i sećam se da sam se osećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je.

"Bilo je mnogo pokušaja i grešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'pre i posle', ne osećam se kao da sam još došao do tog 'posle'", dodao je.

U galeriji pogledajte kako Kristofer Švarceneger izgleda nakon mršavljenja:

1/6 Vidi galeriju Kristofer Švarceneger sada Foto: babiradpicture/AndyKnoth / Sipa Press / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia

Prekretnica se dogodila 2019. godine, tokom putovanja u Australiju.

"Bio sam na velikom putovanju, hteo sam da iskusim što više toga, ali sam tada uvideo koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima. Hteo sam da idem na skok padobranom. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao da skočim."

Danas je višak kilograma iza njega, a njegova istrajnost postala je inspiracija mnogima.

Video: Arnold Švarceneger poklonio 500 ćurki za Dan zahvalnosti