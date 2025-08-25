Slušaj vest

Ako se i za koga može reći da je vreme stalo, onda je to Klaudija Šifer. Slavna manekenka proslavlja 25. avgusta svoj veliki 55. rođendan, a iako su prošle decenije od kako je osvojila modni vrh, godine kao da nisu ostavile traga na njenom licu.

Čuvena lepotica i dan-danas ostavlja bez daha, i može se pohvaliti fantastičnom linijom, te samo možemo da kažemo da za nju definitivno važi ono - jednom model, zauvek model!

Interesantno je da lepoticu iz Nemačke nisu oduvek smatrali atraktivnom, a kako je otkrila jednom prilikom, kao dete je zbog izgleda često bila predmet ismevanja.

Sebe je opisivala kao nezgrapnu tinejdžerku koja je stalno crvenela, i dodala da je bila vrlo stidljiva i bez samopouzdanja.

"Moda je moj spasitelj. Da nisam postala model mislim da bih i dalje bila stidljiva, sramežljiva Nemica koja nije znala kako da se izbori sa mnogim elementarnim stvarima", ispričala je Šifer.

Otkrili je sa 17

Njen život promenio se kada je imala samo 17 godina. Otkrio ju je Majkl Levaton, vlasnik jedne poznate modne agencije, koji će je ubediti da počne da se bavi manekenstvom.

Slikala se za naslovnu stranu časopisa "Brigitte" 1988. i to je bila odskočna daska za njenu karijeru koja tada kreće uzlaznom putanjom. Na njena vrata zakucaće mnogi prestižni svetski magazini, kao što su "Vogue", "Cosmopolitan", magazin "Time" i "Playboy".

Nikada nije pristala da se slika sa obnaženim grudima, ali je zato krasila naslovnice ne samo modnih časopisa, kao što su pomenuti, već i magazina kao što su "Roling Stone", "New York Times" i "People".

I njen veš imao obezbeđenje

Klaudija Šifer je ispričala da su devedesete bile zlatno vreme modelinga, te da su zarađivale vrtoglave sume. Koliko je bila popularna svedoči i to što je obezbeđenje na revijama moralo da čuva ne samo nju, već i njen veš.

"Bilo je to ludo vreme! Živela sam kao rok zvezda. Na svakoj reviji čuvali su me telohranitelji... Ne samo mene, nego i moju odeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice! Jer svaki put kad bih izišla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo! Eto, zato je i moj veš svojevremno morao da ima lične telohranitelje", prisetila se manekenka kako je to izgledalo dok je bila na vrhuncu slave.

Danas, Klaudija živi potpuno drugačijim životom, iako se s vremena na vreme vrati modelingu. Od 2002. je u braku sa britanskim rediteljem Metjuom Vonomsa kojim sada ima troje dece, a porodica živi u čuvenoj londonskoj četvrti Notting Hill.

