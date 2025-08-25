Slušaj vest

Slavna Brazilka Adrijana Lima prodaje kuću u Los Anđelesu. Prelepo imanje je u okviru zaštićenog kompleksa, a kuća ima blizu 700 kvadratnih metara.

Lima i njen suprug, filmski producent Andre Lemers III, kupili su ovu nekretninu pre samo tri godine za 12,35 miliona dolara, a očekuju da zarade više od 3 miliona dolara.

Pogledajte u galeriji detalje iz njenog doma:

Supermodel Adrijana Lima prodaje luksuzni dom, koji je opremljen najvišim nivoom zaštite za 16 miliona dolara Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Printscreen/Instagram/adrianalima

Njihov dom može da posluži i kao "tvrđava" - kuća je opremljena naprednim sistemom bezbednosti sa AI kamerama i laserskim zracima koji premrežavaju kompletnu parcelu.

Kad su kupili kuću, Adrijana i Andre su uveli dodatne visokotehnološke sisteme zaštite, kao i 24/7 obezbeđenje sa naoružanim patrolama.

"Nekretnina ima AI kamere koje trenutno uočavaju nepoznata lica i mogu u roku od nekoliko sekundi da obaveste tim koji dežura", izjavio je agent za nekretnine Pol Salazar.

Na parceli od 0,34 hektara nalazi se glavni objekat sa pet spavaćih soba i sedam kupatila, kao i odvojena gostinska kuća sa jednom spavaćom sobom i kupatilom. Kapija vodi do garaže za dva automobila i dodatnog prostora za još četiri vozila. Eksterijer uključuje bazen u stilu resorta, prelepo uređen vrt i otvorenu kuhinju, kao i prostor za sportski teren.

Kuća je dodatno personalizovana luksuznim detaljima: specijalnim zavesama, lampama koje su nabavljene u Parizu, kućnim bioskopom vrednim 100.000 dolara. Dve su kuhinje - u jednoj Lima može da priprema svoje dijetalne obroke, a u drugoj rade profesionalni kuvari kad se čekaju gosti.

Pogledajte u galeriji i kako je Adrijana Lima izgledala pre gubitka kilograma - tik nakon porođaja:

Adrijana Lima pre gubitka kilograma Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia, Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Glavna spavaća soba ima privatnu terasu sa kaminom, "walk-in" garderober sa fiokama i sefom za skupocenosti.

Zašto Lima i Lemer napuštaju Brentvud?

"Sve više nas poslovne obaveze vuku na istok zemlje, ne možemo više da trošimo vreme u putu", objasnio je bračni par. 

(Kruri.rs/LepaiSrećna)

