Bivša srpska snajka prodaje vilu za 16 miliona dolara: Lanci, katanci i laserski zraci na ulazu, a tek da vidite unutrašnjost (FOTO)
Slavna Brazilka Adrijana Lima prodaje kuću u Los Anđelesu. Prelepo imanje je u okviru zaštićenog kompleksa, a kuća ima blizu 700 kvadratnih metara.
Lima i njen suprug, filmski producent Andre Lemers III, kupili su ovu nekretninu pre samo tri godine za 12,35 miliona dolara, a očekuju da zarade više od 3 miliona dolara.
Pogledajte u galeriji detalje iz njenog doma:
Njihov dom može da posluži i kao "tvrđava" - kuća je opremljena naprednim sistemom bezbednosti sa AI kamerama i laserskim zracima koji premrežavaju kompletnu parcelu.
Kad su kupili kuću, Adrijana i Andre su uveli dodatne visokotehnološke sisteme zaštite, kao i 24/7 obezbeđenje sa naoružanim patrolama.
"Nekretnina ima AI kamere koje trenutno uočavaju nepoznata lica i mogu u roku od nekoliko sekundi da obaveste tim koji dežura", izjavio je agent za nekretnine Pol Salazar.
Na parceli od 0,34 hektara nalazi se glavni objekat sa pet spavaćih soba i sedam kupatila, kao i odvojena gostinska kuća sa jednom spavaćom sobom i kupatilom. Kapija vodi do garaže za dva automobila i dodatnog prostora za još četiri vozila. Eksterijer uključuje bazen u stilu resorta, prelepo uređen vrt i otvorenu kuhinju, kao i prostor za sportski teren.
Kuća je dodatno personalizovana luksuznim detaljima: specijalnim zavesama, lampama koje su nabavljene u Parizu, kućnim bioskopom vrednim 100.000 dolara. Dve su kuhinje - u jednoj Lima može da priprema svoje dijetalne obroke, a u drugoj rade profesionalni kuvari kad se čekaju gosti.
Pogledajte u galeriji i kako je Adrijana Lima izgledala pre gubitka kilograma - tik nakon porođaja:
Glavna spavaća soba ima privatnu terasu sa kaminom, "walk-in" garderober sa fiokama i sefom za skupocenosti.
Zašto Lima i Lemer napuštaju Brentvud?
"Sve više nas poslovne obaveze vuku na istok zemlje, ne možemo više da trošimo vreme u putu", objasnio je bračni par.
