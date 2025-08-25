Slušaj vest

Treš metal ikone Megadeth objavili su da će naredni studijski album benda biti njihov poslednji, a sledeće godine sledi globalna oproštajna turneja.

„Toliko je muzičara koji su završili karijeru, bilo slučajno ili namerno“, rekao je osnivač i frontmen Megadeth-a Dejv Mastejn u izjavi objavljenoj na internet stranici benda. „Većina njih ne uspeva da ode pod svojim uslovima, a to je trenutno situacija u kojoj se mi nalazimo.“

Novi album, navodno pod nazivom „The End Is Near“, trebao bi da bude objavljen početkom sledeće godine. Prednarudžbine za album počeće 26. septembra, prema odbrojavanju na njihovom zvaničnom sajtu.

Oproštajna turneja takođe će započeti 2026. godine, iako tačni datumi još nisu objavljeni.

Iako je Mastejn rekao da će najteži deo biti "oproštaj" od miliona obožavatelja koji su podržavali bend više od 40 godina, zna da je pravo vreme da odustane.

"Nemojte da se ljutite, nemojte da budete tužni, budite srećni zbog svih nas", napisao je u izjavi. "Zajedno smo uradili nešto što je zaista predivno i verovatno se nikada neće ponoviti. Započeli smo muzički stil, započeli smo revoluciju... i promenili smo svet", prenosi Jutarnji.hr.

Mastern je osnovao Megadeth 1983, nakon što ga je otpustila Metallica, još jedan bend čiji je bio suosnivač. Megadeth je od tada objavio gotovo 20 studijskih albuma – poslednji je bio "The Sick, the Dying... and the Dead!" iz 2022.

Mastejn je jedini stalni član Megadeth-a od osnivanja grupe. Bend trenutno čine gitarista Timu Mentisari, basista Džejms Lomenco i bubnjar Dirk Verbeuren.

Uz najavu poslednjeg albuma i oproštajne turneje, Mastejn je takođe rekao da će sledeće godine objaviti memoare, čiji će detalji biti otkriveni u narednim mesecima.

