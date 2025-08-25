Slušaj vest

Pop ikona Britni Spirs (43) ponovo je šokirala i oduševila pratioce objavivši golišavu fotografiju na Instagramu, ali ovog puta uz emotivnu ispovest o najtežem periodu života.

Autorka hita Baby One More Time priznala je da se i dalje oseća „krhko“, da pokušava da prevaziđe godine bola i da je konačno ponovo „gladna“.

– Najteže godine mog života bile su kada nisam viđala svoje sinove tri godine. Bila sam u šoku, nisam smela ni da pozovem ni da pošaljem poruku. Moj način preživljavanja bio je – poricanje i mnogo suza – napisala je Britni.

Britni Spirs pozira naga uz emotivnu ispovest o životu posle starateljstva Foto: printscreen/instagram/britneyspears

„Brak je bio samo distrakcija“

Dotakla se i svog braka sa Semom Ašgarijem, koji, kako priznaje, nije izgledao kao prava stvar:

– Bili smo venčani, ali delovalo je kao lažna distrakcija, samo da bih preživela – istakla je pevačica.

Dodala je i da oseća da je proces ozdravljenja u toku, jer se ponovo javlja apetit:

– Znam da sam na putu ozdravljenja jer sam ponovo gladna kao dete. Kada jedem, imam osećaj da mi je to prvi put u životu. Danas zahvaljujem Isusu za hranu…

Pogledajte u galeriji kontroverzne i posve golišave snimke Britni Spirs koje objavljuje nakon prekida starateljstva:

1/9 Vidi galeriju Pevačica Britni Spirs nakon prekida starateljstva ne prestaje da šokira javnost bizarnim snimcima. Često pozira gola, pleše u donjem vešu, a jedom je plesala sa satarama. Foto: Instagram/britneyspears, Printscreen Instagram

Britni je zatim uz osmeh poručila da će se počastiti sladoledom „cookies and cream“, dodavši: – Bog vas blagoslovio sve.

Fanovi veruju u muzički povratak

Obožavaoci su njenu objavu odmah povezali sa mogućim povratkom na muzičku scenu.

– Ako jednom ponovo stane na binu, shvatiće koliko joj je nedostajalo. Od tog trenutka biće opet tu – napisao je jedan fan.

Britni Spirs na sceni tokom 2004. godine Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Drugi su poručili da bi upravo ova fotografija mogla biti savršena za novi album, dok su mnogi naglasili da je Britni zaslužila mir i sreću.

– Majka se leči. Ona zaslužuje sve – napisao je jedan obožavalac, dok je drugi dodao: – Presrećan sam što konačno pronalazi mir.

Život posle starateljstva

Podsetimo, Britni je godinama živela pod očevim starateljstvom, koje je okončano tek u novembru 2021. godine, posle 13 godina.

U tom periodu njen otac Džejmi imao je kontrolu nad njenim finansijama, privatnim životom, pa čak i medicinskim odlukama.

Britni Spirs je bila pod starateljstvom svog oca Džejmija 13 godina Foto: Fame Pictures / Backgrid USA / Profimedia

– Samo želim da mi se vrati život. Ovaj aranžman mi je više štete naneo nego koristi. Zaslužujem da živim – rekla je tada Britni pred sudom.

Sada, nakon emotivne ispovesti i hrabrih fotografija, fanovi širom sveta nadaju se da je sledeći korak njen veliki povratak na scenu.

