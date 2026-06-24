Grčki glumac zbog priznanja ocu da je gej bio je zlostovljan

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Glumac Fotis Spiros izazvao je veliko interesovanje javnosti kad je otvoreno progovorio o svom seksualnom opredeljenju zbog kog je, kako kaže, biožrtva zlostavljanja u vlastitoj porodici. Njegov otac nije mogao da prihvati činjenicu da mu je sin gej, zbog čega se odao alkoholizmu i maltretirao kako sina, tako i suprugu.

„Imao sam veoma teško detinjstvo i odrastanje. Od malih nogu sam otkrio da sam gej i to je bilo veoma teško i za mene u tim godinama, a posebno za mog oca. Imao sam 18 godina kad sam napustio porodični dom. Moj otac je bio alkoholičar, zlostavljao je moju majku i mene", ispričao je Fotis Spiros u razgovoru za „On Time“.

Uprkos tome, on dodaje da ne krivi svog oca.

"Nije mu bilo lako da se nosi sa činjenicom da mu je sin homoseksualac. Takvo je bilo njegovo vaspitanje... Bio sam primoran da odem od kuće kad sam imao osamnaest godina. Otišao sam u Umetničko pozorište „Karolos Koun“ i otkrio da ne mogu ništa drugo da radim u životu osim pozorišta. Želeo sam da budem voljen i poštovan, jer to nisam bio u sopstvenoj porodici, tačnije tu ljubav nisam dobio od oca", istakao je Fotis.

Ipak, ubrzo po napuštanju porodičnog doma glumac je posrnuo i skliznuo u isti porok kao i njegov otac. Tad je imao svega 20 godina.

„Nije postojala osoba prema kojoj se nisam loše ponašao. Alkoholičar je najgora verzija sebe, što znači da je lažov, lopov, manipulator, varalica, prljava osoba i vrlo lako može da radi loše stvari da bi zaradio novac za piće. On ne voli, on ne prepoznaje lica. On je bolestan.“

Fotis je 20 godina sebe lagao da nije zavistan od alkohola. Kad je priznao sebi da ima isti problem kao i njegov otac, zatražio je stručnu pomoć. Prijavio se za program rehabilitacije i, zahvaljujući velikoj podršci i stručnosti lekara i terapeuta, pobedio zavisnost.

„Kad sam izašao iz programa rehabilitacije, pre deset godina, tada čist od alkohola, otišao sam kod svih tih ljudi kojima sam pravio probleme i izvinio im se. Neki su mi oprostili, a neki nisu, ali na to ne mogu da utičem“, otkrio je glumac.

S druge strane, kaže da je oduvek, pa i u trenucima kad je bio na dnu, imao majčinu podršku:

„Moja majka je osoba koja me obožava. Mnogo je toga prošla zbog mene, zbog moje zavisnosti od alkohola, zbog mog karaktera, zbog moje nesigurnosti... Moja majka je najbolja osoba na svetu. Zaista ne mogu da zamislim svoj život bez nje.“

(Kurir.rs/ Blic žena)

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