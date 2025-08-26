Slušaj vest

Album Džastina Bibera "Swag" navodno je bio krivac za napetost u njegovom braku s Hejli Biber, piše Page Six.

"Intenzivan fokus i emocionalni teret stvaranja nove muzike opteretili su njihov brak", rekao je izvor blizak paru pa objasnio da Džastin postane "potpuno obuzet i isključuje sve ostalo" kada stvara novu muziku u studiju.

Manekenka (28) i pop zvezda (31) navodno osećaju olakšanje nakon što je prošlog meseca Džastinov sedmi studijski album izašao i dobio pozitivne kritike. "S obe strane oseća se olakšanje. Džastinovo ponašanje je opuštenije. Osećao je veliki pritisak nad sobom i poslednjih nedelja je u mnogo boljem mentalnom stanju. Vrlo je srećan što je album dobio pozitivne recenzije i što se sviđa fanovima", dodao je izvor.

Hejli je navodno bila vrlo strpljiva sa svojim suprugom usred njegovih izazova. "Na njihovom braku još treba raditi, ali sada su na mnogo boljem mestu", tvrdio je izvor. Džastin je o bračnim problemima pevao u nekoliko pesama na svom novom albumu, uključujući hitove "Daisies" i "Walking Away".

Od izlaska albuma, par je pobegao na svoje omiljeno mesto za odmor u Ajdahu sa svojim sinom Džekom Bluzom, gde su navodno konačno uspeli da se ponovo povežu. Inače, Džek Bluz je pre dva dana proslavio svoj prvi rođendan.

