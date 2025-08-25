Slušaj vest

Čuvena italijanska dizajnerka Donatela Versaće (70) ponovo je u centru pažnje zbog svog izgleda. Na Instagramu je podelila fotografiju na kojoj izgleda gotovo neprepoznatljivo, što je odmah izazvalo lavinu komentara i poređenja na društvenim mrežama.

Tokom godina spekulisalo se o njenim estetskim zahvatima, iako je Donatela javno priznala samo da je imala botoks. Ovoga puta fanove je iznenadila „osveženim“ licem – tanke usne i manje natečeni obrazi učinili su da izgleda znatno drugačije nego na ranijim fotografijama.

Donatela Versaće pozira u beloj haljini sa novim izgledom lica Foto: printscreen/instagram/donatella_versace

U elegantnoj beloj haljini ukrašenoj šljokicama, modna ikona je pozirala samouvereno, pokazujući zategnutu figuru i lice bez previše šminke.

Spektakularni izlazak na crveni tepih

Ovo nije prvi put da Donatela šokira javnost. Na premijeri mjuzikla „The Devil Wears Prada“ u Londonu prošle godine, gde se pojavila u društvu Eltona Džona – autora muzike za predstavu – zablistala je u prozirnoj bronzanoj mini haljini sa crnim korset bodijem. Kombinovala je je sa kožnim čizmama na platformu, dok je na reveru nosila crvenu traku posvećenu Elton John AIDS Foundation.

Donatela Versaće na premijeri filma Đavo nosi pradu Foto: Tom Dymond for the Elton John AI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Te večeri na crvenom tepihu pridružile su joj se i Ana Vintur i glumica Vanesa Vilijams, a Donatela je događaj nazvala „nezaboravnim“, pohvalivši prijatelja Eltona i njegov rad.

Fanovi u neverici – „Najveći upgrade u istoriji“

Nova objava na Instagramu, posebno druga fotografija u nizu, izazvala je pravu buru na internetu. Mnogi fanovi tvrde da Donatela izgleda mlađe nego ikada, a komentari na mrežama kreću se od oduševljenja do potpune neverice.

Jedan korisnik X-a (bivši Tviter) napisao je: „Ovo je najveći upgrade u istoriji.“ Drugi su je uporedili sa Lindzi Lohan, koja je nedavno takođe prošla kroz veliku transformaciju.

„Ljudi, neko mora da otkrije ko je ovaj doktor u Holivudu koji radi ova čuda“, napisao je jedan fan, dok je drugi dodao: „Siguran sam da je isti doktor kod koga idu Lindzi, Demi i Bred.“

Komentari poput „Ako imaš novac, možeš kupiti mladost“ i „Godina 2024. ostaće upamćena kao godina neverovatnih transformacija poznatih“ dominiraju diskusijom.

