Postoji tajna lista na kojoj se navodno nalaze imena A-list glumica i poznatih influenserki koje su dostupne za sastanke s bogatim muškarcima – barem tako tvrde neki insajderi iz Holivuda.

Ako već imamo NLO-e koji se pojavljuju svuda i viđenja Čupavog (Bigfut), zašto ne bismo imali i tajnu listu s velikim imenima sa estrade, koja kruži samo među ultra-bogatašima?

Ko želi da živi u svetu bez ičega uzbudljivog? To zvuči dosadno do bola. Malo uzbuđenja ne škodi. Nema potrebe da preterujemo – jedna holivudska tajna lista sasvim je dovoljna.

O "listi" se pričalo u jednoj epizodi podkasta „Sočni tračevi” (Juicy Scoop) koji vodi Heder Makdonald. Gosti su bili Tara Elektra, osnivačica marketinške agencije za influensere Unruly, i Dejvid Vajntrob, menadžer za poznate ličnosti.

Tara je rekla da je o postojanju liste čula od imućnih muškaraca u Los Anđelesu, i da je Heder takođe ranije nešto načula.

Tajna holivudska lista A-zvezda i influenserki nije za svakoga

„Odrasla sam u Los Anđelesu i često sam u društvu bogatih i uspešnih muškaraca koji su mi rekli da su videli vrlo poznate influenserke i kreatorke sadržaja na nečemu što nazivaju ‘listom’“, rekla je Tara.

„Na listi su i velike zvezde. Pored imena stoji i cena – koliko košta da provedeš noć s tom osobom.“

Dodala je i: „Za neke osobe koje su mi rekle da su na toj listi sam bila u fazonu: ‘Molim?!’ Nikad je nisam videla... Ima mnogo filmskih zvezda na njoj. I nekih poznatih top modela za koje nikad ne bi ni pomislio da bi bile tamo.“

Makdonaldova je potvrdila: „I ja sam to čula. I reč je o pravim filmskim zvezdama.“

Pre nego što požuriš da sastaviš mejl u stilu nigerijskog princa da bi se domogao te famozne liste, treba da znaš – pristup nije za svakoga.

Treba ti mnogo više od par platnih listića. Postoji proces provere i moraš da ispunjavaš određene kriterijume.

Tara je objasnila: „Navodno moraš da budeš vrlo uspešan, proveren muškarac da bi dobio listu. Ne znam. To je ono što sam ja čula.“

Još jedna misterija koju verovatno nikada nećemo razrešiti. Ali kao i s vanzemaljcima i džinovskim zverima u šumama – drago mi je što ova priča postoji.

