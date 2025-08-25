Slušaj vest

Crveni tepih Sarajevskog filmskog festivala često je mesto glamura, ali i nepredviđenih situacija. Tako je na 31. izdanju ovog prestižnog festivala pažnju privukla bosanska glumica Mona Muratović, kada se pojavila – potpuno bosa.

U elegantnoj dugoj haljini boje rubina, sa kosom podignutom u urednu punđu, Mona je izgledala besprekorno, sve dok prisutni nisu primetili da na nogama nema obuću. Neočekivan detalj odmah je izazvao pitanja, jer se činilo da bosa noga nikako ne pripada glamuroznom prizoru crvenog tepiha.

Istina o neobičnoj pojavi

Nekoliko dana kasnije, na završnoj večeri festivala, glumica je blistala u haljini ukrašenoj srebrnim šljokicama i resama, a na nogama je nosila vrtoglave potpetice. Tada je i sama razjasnila misteriju.

Kako prenosi Klix.ba, neposredno pred dolazak na crveni tepih desio se peh – Muratović je slomila potpeticu, što ju je primoralo da publici i fotografima izađe bosa.

Osmesi umesto drame

Iako je nesvakidašnja scena mogla da pokvari svečani trenutak, Mona je ostala nasmejana i raspoložena. Na fotografijama se vidi da je s osmehom pozirala pored supruga, bivšeg košarkaša Danka Delibašića, sina legendarnog Mirze Delibašića.

