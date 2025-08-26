Aleksandra Guberinić, talentovana glumica danas je monahinja u jednom manastiru u Crnoj Gori

Nekadašnja glumica Aleksandra Guberinić zamonašila se i postala igumanija jednog manastira u Crnoj Gori. Ona je dobila svoje monaško ime, mati Lukija, i danas živi duhovnim životom, koji je u potpunosti posvetila Bogu. Inače, Aleksandra je bila jedna od najtalentovanijih mladih studentkinja na FDU, a kasnije i glumica.

Pre nego što se zamonašila, bila je deo klase koja je upisala glumu 1993. godine, kod profesora Milenka Maričića.

Sa njom zajedno studirali su i: Miloš Timotijević, Paulina Manov, Danijelom Vranješ, Natašom Marković, Ivanom Tomićem, Nikolom Bulatovićem, Aleksandrom Milkovićem, Dijanom Marojević, Danijelom Sicom, Danicom Zdravić, Vladislavom Mihailovićem, Nebojšom lićem i Olgicom Pešić.

Glumila sa Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem

Aleksandru publika pamti i po ulozi glumice u filmu "Senke uspomena" iz 2000. godine, u kojem je igrala zajedno sa Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem.

Inače, radnja ovog filma bavi se bivšim slavnim glumcem, koji je u penziji i zaboravljen, koji upoznaje jednu devojku koja želi da postane glumica. To mu daje novi polet i entuzijazam za novu šansu. Međutim, on onda sreće svoju bivšu ljubav, te shvata da emocija nikada između njih nije nestala.

Aleksandra u ovom filmu u jednom kadru glumi da snima film sa Batom Živojinovićem, a jedan od kadrova je i kako ona treba da mu udari šamar, što nespretno i radi.

