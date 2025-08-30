nije mogao da pobegne od sebe

Mnogi su zaboravili jedan vrlo buran i kontrodiktoran period iz života legendarnog muzičara i pevača Eltona Džona. Iako ga danas poznajemo kao jednog od najistaknutijih i najuspešnijih gej umetnika na svetu, sedamdesetih i osamdesetih godina prolazio je kroz unutrašnje borbe, pokušaje da se prilagodi društvenim normama i trenutke kada je poricao svoj identitet.

Pre nekoliko godina film "Rocketman" podsetio je publiku na te turbulentne godine i otkrio detalje iz Eltonovog života koje mnogi do tada nisu znali.

Muzičar koji je pomerao granice

Elton Džon nikada nije bio običan umetnik. Njegovi ekstravagantni kostimi, šarene naočare i beskompromisni nastupi postali su njegov zaštitni znak. Dok su se mnogi muzičari tog vremena trudili da se uklope u društvena očekivanja, Elton je birao da bude svoj - makar i po cenu osude.

Ipak, dok je svet gledao njegov scenski sjaj, on se privatno suočavao s velikim dilemama. Njegova seksualnost bila je tema glasina i špekulacija, a pritisak javnosti i konzervativnog društva osamdesetih bio je ogroman.

Šokantno venčanje koje je iznenadilo svet

U januaru 1976. godine, u jednom intervjuu, Elton se izjasnio kao biseksualac. Iako su prijatelji i porodica znali da je istina nešto drugačija, javnost je bila šokirana kada je, osam godina kasnije, stigla vest da će se venčati ženom.

Godine 1984. tridesetšestogodišnji muzičar se oženio šest godina mlađom Nemicom Renatom Blauel. Ceremonija je održana u Sidneju, u Australiji, i bila je romantična i glamurozna, kako i dolikuje jednoj svetskoj zvezdi. Njihov kum bio je Džon Rid – Eltonov tadašnji menadžer i bivši partner, dok je, kako se pričalo, Eltonov tadašnji dečko Klark venčanje posmatrao iz hotelske sobe.

Ljubavna priča s Renatom

Renata Blauel nije bila samo "slučajni izbor". Nekadašnja stjuardesa, a tada uspešna tonska inženjerka, radila je s mnogim muzičarima. Eltona je upoznala tokom snimanja pesme "Don’t Go Breaking My Heart". Njena inteligencija, šarm i profesionalnost očarali su muzičara.

Njihova veza je brzo napredovala – početkom 1984. godine Elton ju je zaprosio dok su večerali indijsku hranu, a venčali su se svega tri dana kasnije. Novinari tog doba pisali su da je Elton želeo da vodi "normalan život", da se uklopi u društvene norme i pobegne od glasina koje su ga pratile.

Brak osuđen na kraj

Brak između Eltona i Renate trajao je četiri godine. Tokom tog perioda ona se borila s iznenadnom slavom i pažnjom javnosti, dok se on suočavao sa svojim identitetom i novinskim naslovima koji su ga stalno podsećali na ono što je pokušavao da potisne.

Godine 1988. usledio je razvod. Iste godine Elton je javno otkrio da je homoseksualac, što je bio trenutak ogromnog olakšanja i za njega i za ljude oko njega.

Godinama kasnije – sećanje bez gorčine

Mnogo godina kasnije, Elton je s puno topline govorio o Renati. Kada je Australija legalizovala istopolne brakove, izjavio je:

"Pre mnogo godina izabrao sam Australiju da se oženim predivnom ženom koju i dalje volim i kojoj se divim. Želeo sam da budem dobar muž, ali poricao sam ko sam zaista, što je kod nje izazvalo tugu, a kod mene krivicu i kajanje."

Renata i Elton ostali su u prijateljskim odnosima, a on nikada nije krio poštovanje prema njoj.

Put ka istinskoj ljubavi

Eltonov brak s Renatom bio je njegov pokušaj da pronađe mir u svetu koji ga nije u potpunosti prihvatao. No tek kada je prihvatio sebe, pronašao je pravu sreću. Od 1993. godine u vezi je s Dejvidom Furnišom, filmskim rediteljem i producentom.

Njih dvojica su se 2005. godine venčali u građanskoj zajednici, a kada je 2014. legalizovan istopolni brak u Velikoj Britaniji, njihova zajednica postala je i zakonski brak. Danas su roditelji dvojice sinova – Zaharija i Elijaha, koje su dobili uz pomoć surogat-majke.

