Tina se razvela od 31 godinu starijeg glumca, pa se razgolitila: Vreli kadrovi zanosne manekenke zapalili mreže, svi zanemeli od prizora (FOTO)
Francuska manekenka i glumica Tina Kunaki, bivša supruga slavnog glumca Vensana Kasela, trenutno uživa u čarima Venecuele, što je i pokazala svojim pratiocima na Instagramu.
Sa svojih 27 godina pokazala je da izgleda bolje nego ikad, a fotografije koje je podelila s odmora ostavile su obožavatelje bez reči.
U galeriji pogledajte vrele kadrove Tine Kunaki:
Na jednoj od njih pozira u braon bikiniju dok se oslanja na stenu i prepušta kapljicama vode, na drugoj pak sedi pod vodopadom, zatvorenih očiju i otvorenih usta, dok joj voda pada niz lice i telo. Na trećoj fotografiji okrenula je leđa kameri i zakoračila u vodu podno vodopada, a na poslednjoj stoji u vodi i ističe svoju zavidnu figuru u zlatnom bikiniju.
Pratioci su je ispod objave obasuli komplimentima.
''Vau'', ''Izgledaš kao boginja'', ''Tvoja lepota nije s ovog sveta'', ''Prelepa žena'', ''Kraljica'', ''Boginja'', ''Spektakularni prizori'', ''Uvek prelepa Tina'', samo je deo komentara s Instagrama.
Tina je od Kasela, s kojim ima i ćerkicu Amazoniju, mlađa čak 31 godinu – on ima 58, a ona 27. Par je izazivao mnogo pažnje upravo zbog velike razlike u godinama, a njihov brak i razvod redovno su punili naslovnice.
Danas, slobodna i nasmejana, Tina uživa u egzotičnim putovanjima, a fotografije iz Venecuele samo potvrđuju da pleni pažnju jednako kao i dok je bila uz slavnog glumca.