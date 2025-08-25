Slušaj vest

Francuska manekenka i glumica Tina Kunaki, bivša supruga slavnog glumca Vensana Kasela, trenutno uživa u čarima Venecuele, što je i pokazala svojim pratiocima na Instagramu.

Sa svojih 27 godina pokazala je da izgleda bolje nego ikad, a fotografije koje je podelila s odmora ostavile su obožavatelje bez reči.

U galeriji pogledajte vrele kadrove Tine Kunaki:

Na jednoj od njih pozira u braon bikiniju dok se oslanja na stenu i prepušta kapljicama vode, na drugoj pak sedi pod vodopadom, zatvorenih očiju i otvorenih usta, dok joj voda pada niz lice i telo. Na trećoj fotografiji okrenula je leđa kameri i zakoračila u vodu podno vodopada, a na poslednjoj stoji u vodi i ističe svoju zavidnu figuru u zlatnom bikiniju.

Pratioci su je ispod objave obasuli komplimentima.

Tina Kunaki je od Vensana Kasela mlađa 31 godinu Foto: Profimedia

''Vau'', ''Izgledaš kao boginja'', ''Tvoja lepota nije s ovog sveta'', ''Prelepa žena'', ''Kraljica'', ''Boginja'', ''Spektakularni prizori'', ''Uvek prelepa Tina'', samo je deo komentara s Instagrama.

Tina Kunaki i Vensan Kasel imaju ćerku Amazoniju Foto: Profimedia

Tina je od Kasela, s kojim ima i ćerkicu Amazoniju, mlađa čak 31 godinu – on ima 58, a ona 27. Par je izazivao mnogo pažnje upravo zbog velike razlike u godinama, a njihov brak i razvod redovno su punili naslovnice.

Tina Kunaki blista i nakon razvoda od Vensana Kasela Foto: Profimedia