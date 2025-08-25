Kakav otac, takav sin: Dejvid i Kruz Bekam se razgolitili na jahti, pa prizorima izmamili ženske uzdahe (FOTO)
Dejvid Bekam (50) i njegov sin KruzBekam (20) ne libe se da pokažu svoja isklesana tela. Mladi Kruz je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj on i njegov slavni otac poziraju u minijaturnim kupaćim gaćicama tokom porodičnog odmora u Italiji.
Dobro se provode na jahti
Fotografija oca i sina nastala je dok su se sunčali na belom kauču na krmi luksuzne jahte. Kruz, koji aktivno deli trenutke s putovanja, objavio je i video u kom poslužuje picu dok njegova sestra Harper (14) sedi za stolom.
Među objavama se našla i romantična fotografija na kojoj ljubi svoju devojku, 29-godišnju Džeki Apostel, te snimak na kom cela porodica uči da pravi testeninu. Njegov brat Romeo (22), koji je takođe na putovanju, komentarisao je objavu rečima: "Moj dečko."
Ni Romeo ne zaostaje
Iako su Dejvid i Kruz privukli pažnju isklesanim telima, ni Romeo Bekam ne zaostaje. Dvadesetdvogodišnjak redovno pokazuje svoje sportsko građeno telo, a ljubav prema treningu i fudbalu očito mu pomaže da održi formu na visokom nivou. Na porodičnom odmoru u Italiji i on je mamio poglede.
Leto u Italiji bez Bruklina
Čini se kako porodica Bekam, bez najstarijeg sina Bruklina (26), provodi veći deo leta u Italiji. Početkom meseca Viktorija je na Instagramu podelila niz porodičnih fotografija s njihove superjahte, uključujući i nekoliko provokativnih fotografija svog supruga.
U galeriji pogledajte golišava izdanja Dejvida Bekama:
U jednoj od objava Kruz je rekreirao očevu poznatu fotografiju iz Pozitana 2024. godine, pozirajući u identičnim belim Prada gaćicama. „Poljupci, Dejvide”, napisala je Viktorija u opisu.
Video: Kruz Bekam u provodu