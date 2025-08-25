Slušaj vest

Dejvid Bekam (50) i njegov sin KruzBekam (20) ne libe se da pokažu svoja isklesana tela. Mladi Kruz je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj on i njegov slavni otac poziraju u minijaturnim kupaćim gaćicama tokom porodičnog odmora u Italiji.

Kruz Bekam i Dejvid Bekam se razgolitili na jahti Foto: Printscreen/ Instagram/ cruzbeckham

Dobro se provode na jahti

Fotografija oca i sina nastala je dok su se sunčali na belom kauču na krmi luksuzne jahte. Kruz, koji aktivno deli trenutke s putovanja, objavio je i video u kom poslužuje picu dok njegova sestra Harper (14) sedi za stolom.

Među objavama se našla i romantična fotografija na kojoj ljubi svoju devojku, 29-godišnju Džeki Apostel, te snimak na kom cela porodica uči da pravi testeninu. Njegov brat Romeo (22), koji je takođe na putovanju, komentarisao je objavu rečima: "Moj dečko."

Ni Romeo ne zaostaje

Iako su Dejvid i Kruz privukli pažnju isklesanim telima, ni Romeo Bekam ne zaostaje. Dvadesetdvogodišnjak redovno pokazuje svoje sportsko građeno telo, a ljubav prema treningu i fudbalu očito mu pomaže da održi formu na visokom nivou. Na porodičnom odmoru u Italiji i on je mamio poglede.

Kruz Bekam često objavljuje golišave fotografije s letovanja Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Leto u Italiji bez Bruklina

Čini se kako porodica Bekam, bez najstarijeg sina Bruklina (26), provodi veći deo leta u Italiji. Početkom meseca Viktorija je na Instagramu podelila niz porodičnih fotografija s njihove superjahte, uključujući i nekoliko provokativnih fotografija svog supruga.

U jednoj od objava Kruz je rekreirao očevu poznatu fotografiju iz Pozitana 2024. godine, pozirajući u identičnim belim Prada gaćicama. „Poljupci, Dejvide”, napisala je Viktorija u opisu.

