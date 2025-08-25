Slušaj vest

Kada se vrata palata zatvore i članovi britanske kraljevske porodice ostanu sami s dvorjanima, skidaju svoje maske savršeno pristojnih ljudi, a neki od njih su umeli da budu surovi, grubi, pa čak i sadisti.

Kada pomislite na britansku kraljevsku porodicu, zamišljate tijare, rukavice, savršene manire i strogo praćenje protokola, ali daleko od toga da su baš svi na dvoru uvek uglađeni.

Britanska kraljevska porodica Foto: Imageplotter / Avalon / Profimedia

Mnogi su ponekad bili sasvim suprotno, makar u ophođenju prema onima koji su morali bespogovorno da ih slušaju. U današnje vreme nije retkost da bivši dvorjani podele svoja negativna iskustva, dok su nekada uglavnom ćutke trpeli, ali su neke priče iz prošlosti ipak ispluivale...

Princeza Margaret

Sestra kraljice Elizabete II, kojoj su ljudi na dvoru iza leđa davali pogrdne nadimke često im je davala razloge za to.

– Bila je bahati snob koji se rođenoj baki rugao jer je nižeg staleža – jednom prilikom je izjavila jedna zaposlena u Bakingemskoj palati.

Princeza Margaret je bila poznata po lepoti, ali i neverovatnoj razmaženosti, do te mere da je jednom prilikom za sat vremena naljutila "pola Holivuda" gledajući čuvene glumice s visine i trudeći se da ih ponizi.

Štaviše, Daily Mail piše da je princeza imala "blago sadističku crtu" i bila "izuzetno zahtevna" i "loše naravi" prema osoblju, kako je otkrio u svojoj knjizi "Da, gospođo", biograf Tom Kvin. On piše i da ona nije ni pomišljala da treba da promeni način na koji se ponaša prema zaposlenima.

Tako je jedne večeri došla sa žurke i požurila do televizora da vidi da li je on topao kako bi otkrila jesu li dvorjani nedavno gledali televiziju. Ako bi primetila da je aparat topao, princeza Margaret bi ključala od besa. Takođe je mrzela da joj neko pomera stvari bez dozvole i grdila poslugu pred svima tako da ih ponizi.

Princ Endru

U novoj biografiji princa Endrua "Povlašćen: Uspon i pad Kuće Jork", kojom biograf Endru Launi preti da mu uništi kraljevski status, ima mnogo detalja o ružnom ponašanju sina kraljice Elizabete prema zaposlenima.

Launi opisuje kako je princ ponižavao, psovao i vređao osoblje Palate i da ih je nazivao "imbecilima" jer nisu koristili punu titulu Kraljice Majke kad su joj se obraćali. Pripadnike obezbeđenja je slao da mu skupljaju loptice po golf terenima, a privatne avione je koristio opušteno kao taksi.

princ Endru Foto: EPA-EFE/WILL OLIVER

– Celog života mu je davana svaka vrsta privilegija, a on je pokazivao svoje loše rasuđivanje i upadao je u vrlo kompomitujuće situacije – navodi autor, koji ocenjuje da su je njegov problem "neispravan karakter".

Miljenik kraljice Elizabete bio je problematičan od malih nogu, a njoj je posebno rado pravio smicalice. Tako je jednom sipao prašak koji izaziva svrab u majčin krevet, a imao je običaj i da se šunja iza kraljevske garde i vezuje im pertle jedne za druge tako da vojnici ne mogu da hodaju kad dođe vreme za smenu straže. Jednom se popeo na krov Bakingemske palate da bi pomerio antenu kako kraljica ne bi mogla uživo da prati konjske trke.

Sara Ferguson

Ni supruga princa Endrua, vojvode od Jorka, nije vodila mnogo računa o osećanjima i dostojanstvu zaposlenih. Launi u svojoj knjizi piše da je Sara Ferguson poznata po lošem ophođenju prema osoblju, kojem je priređivala scene koje mogu da se uporede s tantrumima.

Sara Ferguson na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

– Najgore su vožnje automobilom. Ona sedi držeći telefon i urla na zaposlene dok se oni ne raspadnu. A onda sedne i pita se zašto su svi tako nesrećni – rekao je jedan zaposleni biografu.

Princ Filip, vojvoda od Edinburga

Imali su princ Endru i Sara Ferguson od koga da vide da poštovanje nije nešto što se podrazumeva kada komuniciraju s drugima.

Princ Filip, suprug kraljice Elizabete II, imao je mnogo ispada u javnosti, a jedan od najpoznatijih je kada je jednom fotografu nestrpljivo rekao da "uslika već jednom j****u fotografiju".

Princ Filip i kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Međutim, nije poznato da se prema ljudima koji su radili u Palati ponašao ružno. Štaviše, svi su ga voleli i smatrali ga "čovekom iz naroda".

Amerikanka zbog koje je abdicirao Edvard VIII i danas je jedna od najomraženijih članica britanske kraljevske porodice u istoriji. O njoj često čitamo negativne priče, decenijama nakon što je Volis Simpson preminula, a kraljevski biograf Filpi Zigler ju je opisivao kao "gnusno drsku".

– Vojvotkinja od Vindzora je bila gruba, dominantna, često gnusno drska. Tretirala je princa, u najboljem slučaju, kao da je dete koje treba prevaspitati, u najgorem – s prezirom. Ali on je to prizivao i molio za još – rekao je jednom prilikom biorgaf Endru Launi, piše Daily Mail.

Volis Simpson Foto: Wikipedia

Princ Hari i Megan Markl

Otkako su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa napustili kraljevsku porodicu isplivalo je mnogo pričao maltretmanu koji su trpeli njihovi zaposleni.

Dok su princ Hari i Megan Markl živeli u Frogmor kotidžu, blizu zamka Vindzor, kada je vojvotkinja navodno bila toliko gruba prema baštovanu da se umešala kraljica.

– Glavni baštovan je otišao da se žali kraljici, a ona se suočila s njom jer očigledno nije želela da ljudi budu grubi prema osoblju – kaže stručnjak za kraljevsku porodicu Hugo Vikers za The Sun.

Megan Markl i princ Hari Foto: Kola Sulaimon / AFP / Profimedia

Drugi izvor je ispričao da je Megan u telefonskom razgovoru "vrištala" na cvećara pola sata nakon što njegova cvećara u objavi na društvenim mrežama nije naglasila da je vojvotkinja od Saseksa s njima sarađivala u izradi jednog buketa.

Navodno je pred svoje venčanje Megan napravila dramu jer je stekla utisak da jedno jelo u meniju nije vegansko.

– Prilično se potresla i rekla da je jelo trebalo da bude vegansko i makrobiotičko, kada je naišla kraljica i rekla: "Megan, u ovoj porodici ne pričamo tako s ljudima" – tvrdi novinarka Kejti Nikol u knjizi "Novi članovi kraljevske porodice: Nasleđe kraljice Elizabete II i budućnost Krune".

I princ Hari imao je svoje trenutke grubosti, a navodno je bio toliko ljut na kraljičinu stilistkinju, koja je odbila da da Megan porodičnu tijaru ruskog porekla, da je Elizabeta II morala da ga "spusti na njegovo mesto" i rekla mu da njegova žena ne može da dobije sve što hoće.

Današnji monarh je decenijama bio poznat kao Razmaženi princ zbog toga kako se ponaša daleko od kamera i fotografa, a on ima niz ekscentričnosti koje su sigurno čudne svakome ko tek počne da radi u Palati. Možete li da zamislite čovek od 76 godina očekuje da mu sipate pastu na četkicu jer nikad u životu to nije uradio sam? To je ono što doživljavaju njegovi batleri.

Kralj Čarls III Foto: Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kralj Čarls je strastven baštovan i obožava svoje bašte, a toliko drži do detalja da je tokom protekle tri godine 11 od 12 ljudi u njegovom "baštovanskom timu" dalo otkaz. Nije poznato šta je tačno kralj radio što ih je oteralo, ali je poznato da je u prošlosti zvao ljude da putuju dva sata do jednog njegovog vrta da bi imali kratak sastanak o živoj ogradi.

Navodno on ceni ljude koji "ne očekuju da im se plate usluge", pa je tako jedan zaposleni jednom platio račun od 1.000 funti, a Čarls mu nije vratio novac niti rekao "hvala".

Takođe, kada ide u goste kod prijatelja za vikend, nosi svoj nameštaj, što bi svakako domaćini mogli da vide kao neprijatan gest. Zabeleženo je da je jednom stigao u pratnji kamiona, u kojem su bili čak i kreveti, fiokari, umetničke slike...

