Slušaj vest

Španska glumica Veronika Ečegipreminula je u 43. godini, prenose lokalni mediji. Glumica je bila hospitalizovana u Madridu, a umrla je u nedelju nakon duge borbe sa rakom.

Tokom osamnaestogodišnje karijere pojavila se u više od 30 filmova i televizijskih serija. Najpoznatija je po ulozi u filmu "El patio de mi cárcel", koji je režirala Belen Masijas, a producirao Pedro Almodovar.

Veronika Ečegi Foto: GAA/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena probojna uloga bila je u filmu "Yo soy la Juani" iz 2006. gpodine, koji joj je doneo veliku slavu u španskoj kinematografiji.

Pored uspeha u rodnoj Španiji, napravila je proboj i u Holivudu 2013. godine, glumeći u filmu "The Cold Light of Day" sa Sigorni Viver i Brusom Vilisom.

Takođe je delila ekran sa britanskim glumcima Noelom Fildingom i Ričardom Ajoadom u filmu "Bunny and the Bull" 2009. godine.

Godine 2022. pojavila se uz Sema Kaflina u dvojezičnoj romantičnoj komediji "Book of Love", u produkciji Prime Video-a.

Takođe je igrala zapaženu ulogu u seriji Fortitude, Amazon Prime produkciji smeštenoj u Arktički krug.

Veronika Ečegi Foto: Sergio R Moreno/GTRES/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njeno poslednje pojavljivanje na ekranu bilo je u Apple TV+ seriji "Love You To Death", koja je snimana u avgustu 2023. i objavljena ranije ove godine.

Romantična komedija prati priču o opreznom Raulu, koji se ponovo povezuje sa svojom trudnom prijateljicom iz detinjstva Martom (Veronika Ečegi) nakon što sazna da boluje od raka srca.

Rođena je u Madridu 1983. godine. Svoju televizijsku karijeru započela je manjim ulogama u serijama "Una nueva vida" i "Paco y Veva", nakon što je napustila studije sociologije kako bi se školovala na Kraljevskoj školi dramske umetnosti.

Veronika Ečegi Foto: Sergio R Moreno/GTRES/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski premijer Pedro Sančez odao joj je počast na društvenim mrežama, ističući njen "ogroman talenat i skromnost“:

"Duboko sam pogođen vešću o smrti Veronike Ečegi – glumice ogromnog talenta i skromnosti, koja nas je napustila prerano. Iskreno saučešće njenoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku“, napisao je Sančez.

Sindikat španskih glumaca i glumica takođe je izdao saopštenje, odajući počast njenom doprinosu španskoj kinematografiji.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Bonus video: Na konzilijumu su mi odredili rok trajanja