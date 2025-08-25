Slušaj vest

Video snimak Ivane Paris, Mis Univerzuma Hrvatske 2002. godine, u kojem daje izjavu za Novu TV o moliteljima i demonstrantima na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, podelio je javnost, prenosi Slobodna Dalmacija. U videu, Ivana je nosila dioptrijske naočare, imala je zavezanu kosu, bila utopljena i bez trunke šminke. Bilo je osam sati ujutru, a iza nje je bio mesec dana napornog rada na adventskim kućicama. Ivana Paris izgledala je daleko od glamurozno, kako je inače znamo. Njen tadašnji izgled izazvao je burne reakcije – od pohvala na račun toga što vredno radi uprkos globalnoj krizi, do kritika koje su se ticale njenog fizičkog izgleda.

Ivana Paris Foto: printscreen/youtube/NOVATVHRV

U to vreme, Ivana je živela na relaciji Zagreb–Pazin zbog ljubavi. Rođena je u Pazinu, gde i danas živi, zajedno sa decom iz braka sa Dinom Bubičićem, Misterom Hrvatske iz 2008. godine, kao i sa svojim roditeljima. Zbog verenika, čiji identitet nikada nije otkrila u javnosti, često je putovala u Zagreb i pronašla sezonski posao na adventskim kućicama.

Nekoliko meseci kasnije, Ivana je raskinula veridbu. Vratila se u rodni Pazin i zaposlila u rentakar agenciji u Poreču. Svakog dana putuje pola sata u jednom pravcu na posao i nazad. U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkriva kako danas izgleda njen život – i kako danas izgleda ona sama.

– Raskinula sam veridbu i brak jer sam shvatila da jednostavno nismo kompatibilni. Udaljenost je svakako bila veliki problem, ali osim toga, nismo delili prioritete, ciljeve, niti pogled na budućnost. Sve to se iskristališe kada s nekim provedeš dovoljno vremena. Ne mislim da je to tragedija, iako više nismo u kontaktu. Ne čujemo se, ne znam ni gde je ni šta radi – kaže Ivana.

Ivana Paris Foto: Printscreen/Instagram

Nakon raskida, posvetila se deci, porodici i novom poslu. Iz braka sa Dinom Bubičićem ima dva sina, živi sa roditeljima u porodičnoj kući u Pazinu, a celo leto radi u rentakar firmi.

Zbog narušenog zdravlja bila na infuziji

– Posao mi je super, baš sam zadovoljna. Haotično je, veselo, svaki dan neka nova avantura. Neko bi rekao „samo iznajmljuješ kola“, ali nije tako. Brzo sam se snašla. Srećna sam i zadovoljna, i to se odražava na ceo moj život, pa i na zdravlje. Od prošle godine nisam bila bolesna. Pre toga sam imala ozbiljne zdravstvene probleme i završavala sam na infuziji od iscrpljenosti. Imunitet mi je bio skroz pao, organizam preslab – jako me pogodila smrt moje sestre – priča Ivana, koja je pre dve godine u vrlo ličnom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju podelila priču o toj tragediji.

Ivana Paris Foto: Printscreen/Instagram

Danas kaže da je jača nego ikad, srećna i ispunjena.

– Dobila sam nekoliko kilograma, vratila sam svoj stari izgled. Počela sam da vežbam, još ne u teretani, ali kod kuće. Najveće zadovoljstvo mi je to što idem na posao s osmehom i s osmehom se vraćam kući. Ovo malo slobodnog vremena koje imam, jer leto je i ima puno posla, provodim sa svojom decom i roditeljima. Pronašla sam neku svoju mirnu luku i mogu da kažem da se ta sreća i zadovoljstvo vide i na mom izgledu i energiji. Zdravlje mi je odlično, krvna slika idealna – kaže Ivana.

Sa bivšim mužem u boljim odnosima nego ikad

– Baš smo postali prijatelji. Ne komuniciramo više samo zbog dece – pričamo o svemu. Mislim da smo postigli nešto što retko koji razvedeni par može. Osim što smo dobri roditelji, postali smo i dobri prijatelji. Uvek ćemo pomoći jedno drugom kada zatreba – iskrena je Ivana.

Ivana Paris Foto: Printscreen/Instagram

Danas se, kaže, s osmehom priseća tog famoznog videa i komentara koji su tada preplavili društvene mreže.

– Celo leto nisam stavila ni kap pudera. I dalje se ne šminkam, osim što stavim bronzer da osvežim lice. Ne idem više ni na botoks, s kojim sam, priznajem, eksperimentisala pre nekoliko godina – i apsolutno sam srećna. Toliko zračim pozitivnom energijom da nemam potrebu da se krijem ispod slojeva šminke. Stavim malo terracotte da se osećam mrvicu lepše, ali na posao idem skoro pa direktno iz kreveta. Na one hejterske komentare se ne obazirem. Biti Mis Univerzuma Hrvatske ima i lepu i ružnu stranu. Ljudi će uvek kritikovati. Uvek kažem – o nikome ne mislim ništa loše. Svi imamo svoje probleme, ali nikome ne plaćamo račune. Celi decembar sam radila na kućicama za Advent. Svaki dan sam ustajala u šest ujutru, bila na poslu u osam i radila do 23 sata. Kako je trebalo da izgledam? Sigurno ne kao ružica – smeje se Ivana.

Ivana Paris Foto: printscreen/youtube/NOVATVHRV

Iako iza sebe ima razvod i raskid veridbe, nije izgubila veru u ljubav.

– Svaka veza te nečemu nauči. Sa 42 godine, koliko sam napunila pre nekoliko dana, više ne gledaš boju očiju, već zajedničke interese. Tražiš nekog s kim možeš da ostariš srećno. A ako i ne pronađeš nekog – nije smak sveta. Ne treba sebi postavljati okvire u kojima „moramo“ živeti. Šta bude – biće. Najvažnije je da sam konačno srećna i zadovoljna sama sa sobom – zaključila je Ivana.

