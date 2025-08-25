Slušaj vest

Glumac Milan Vasić podelio je na društvenim mrežama poseban trenutak sa sinom Despotom. Njegova supruga Maja ga je uslikala sa bebom koja spava na njegovom ramenu, a ovaj prizor je raznežio njihove pratioce na Instagramu.

Podsetimo, glumac je u 46. godini postao otac prvi put, a dolazak svog sina Despota proslavio je baš onako kako dolikuje. Na mrežama je njegov kum Milan Kalinić podelio trenutke sa veselja, a najviše simpatija pridobio je onaj na kom Vasić peva pesmu "Navali se Šar-planina".

Milan Vasić sa sinom despotom
Milan Vasić Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Kad momče sa Kosova dobije sina Despota - napisao je Kalinić tada u opisu snimka.

"Juče ušao u kuću i odmah me izbacio"

Novopečeni tata se našao na slatkim mukama čim su sin i supruga izašli iz porodilišta.

Naime, Milan Vasić je već od prvog dana morao da se susretne sa prilagođavanjem novom članu porodice. S obzirom na to da je pušač, odmah je bilo jasno da će za konzumiranje nikotina morati da nađe neki drugi prostor.

Milan Vasic
Milan Vasić Foto: Instagram/Milan Vasic

Tako je glumac završio na terasi porodičnog stana. On je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako ispija kafu i drži cigaretu, a sve je dočarao rečenicom:

"Juče ušao u kuću i odmah me izbacio", našalio se Vasić.

Venčanje daleko od očiju javnosti

Milan Vasić i njegova supruga Maja su venčanje obavili daleko od očiju javnosti.Milanova supruga je od njega mlađa 18 godina, a venčali su se u glumčevom rodnom kraju, na Kosovu i Metohiji.

Milan Vasić sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram, Printcreen Instagram, Printscreen

Milan Vasić
vasic kalinic.jpg
Milan Vasić u majici sa ilustracijom Kosova i Metohije.jpg
Milan Vasić sa suprugom Majom.jpg

