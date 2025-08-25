Slušaj vest

Glumica Zoi Kravic (36) i pop zvezda Hari Stajls (31) viđeni su kako zajedno razgledaju grad. U video-snimku koji je u nedelju, 24. avgusta, podelio jedan fan-nalog na mreži X, vidi se kako njih dvoje šetaju ulicom u Rimu. Glumica je obgrlila Stajlsa dok su zajedno šetali.

Iako nije poznato kada je tačno snimak nastao, zna se da je Kravic poslednjih dana boravila u Evropi kako bi promovisala svoj film "Caught Stealing“ zajedno sa kolegom Ostinom Batlerom. Njih dvoje su viđeni zajedno u baru u Parizu nakon premijere filma na crvenom tepihu u četvrtak, 21. avgusta. Kravic je takođe prisustvovala promotivnom događaju za film u Londonu, u utorak, 19. avgusta.

Kravic i njen bivši verenik, glumac Čening Tejtum raskinuli su veridbu u oktobru 2024. godine, nakon više od tri godine veze. Nakon toga, više puta je viđena u društvu glumca Noe Sentinea u Njujorku tokom zime i proleća.

Hari Stajls je poslednji put bio romantično povezan sa glumicom Tejlor Rasel, poznatom iz filma "Bones and All". Raskinuli su u maju 2024. godine, nakon manje od godinu dana veze. U junu je viđen kako ljubi ženu po imenu Ela Keni, producentkinju, u VIP zoni festivala Glastonbury u Velikoj Britaniji, prema snimku koji je objavio The Sun.

Zoi Kravic u eksplicitnom stajlingu na dodeli Oskara 2025 Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi kriminalistički film Zoi Kravic, "Caught Stealing", koji režira Daren Aronofski, u bioskope stiže 29. avgusta. Stajls se nije pojavljivao na velikom platnu još od 2022. godine, kada je glumio u filmovima "Don't Worry Darling" i "My Policeman". Njegov poslednji studijski album, "Harry’s House", takođe je izašao te godine.

