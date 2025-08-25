Slušaj vest

Džesi Džej(37) je u emotivnoj ispovesti otkrila da oseća kako joj je rak dojke „ukrao vreme sa sinom“, u novoj epizodi podkasta.

Pevačica se oporavlja nakon potpune mastektomije koju je imala u junu, pošto je bolest na sreću otkrivena u ranoj fazi.

Razgovor za podkast „Great Company“ voditelja Džejmija Langa snimila je u dva dela – prvi u maju, kada je otkrila dijagnozu, i drugi posle operacije.

Nakon što je preslušala prvi deo, odlučila je da ga ne objavi, već je ponovo snimila razgovor posle operacije, gde je otvoreno govorila o svojoj borbi sa rakom.

Džesi ima sina Skaja, starog dve godine, sa dečkom Čananom Safirom Kolmanom, s kojim je u vezi od 2021. godine. U podkastu je rekla da joj je bilo teško da prolazi kroz operaciju i lečenje jer je time izgubila dragocene trenutke sa sinom.

„Juče sam plakala. Osećam kao da ne mogu da budem mama svom sinu i mnogo mi nedostaje. Imam utisak da mi je rak oduzeo uspomene sa mojim dečakom. Propustila sam mnogo toga zbog lečenja, a sve se brzo menja kada imate malo dete. Neki dani su užasni.“

Pevačica se osvrnula i na teže trenutke tokom borbe sa bolešću:

„Imala sam momente kada sam pomislila: ‘Ovo će krenuti po zlu i ja ću umreti.’ Ali, čudno mi je, ponekad mi se čak sviđa kad mi se dese loše stvari jer to znači da moram da rastem. Verujem da mi se loše stvari dešavaju da bih kasnije mogla da pomognem drugima koji prolaze kroz isto.“

Ispričala je kako je sama otkrila kvržicu na dojci, nakon čega je uradila biopsiju, a lekari su je potom obavestili o rezultatima.

„Kada su mi rekli, samo sam briznula u plač. Lekari su rekli da je verovatno samo cista, pa se nisam previše brinula. Ispostavilo se da je to bila masa od 4–5 cm raka. Ali, muzika i ljubav prema poslu su me izvukli. Bila sam toliko zauzeta nakon dijagnoze da nisam stigla da obradim sve to kako treba.“

Njen poslednji nastup pre operacije bio je na Capital’s Summertime Ball. Taj dan pamti s velikim emocijama:

„Poželela sam da svako kome je dijagnostikovana neka teška bolest može da doživi ono što sam ja doživela na tom koncertu. Rekla sam da mi je to poslednji nastup pre borbe sa rakom, a cela publika je eruptirala. To mi je bilo kao kolektivni zagrljaj. Ljudi su držali natpise: ‘Volimo te’, ‘Pobedila sam rak dva puta’... Taj trenutak sam ponavljala u glavi kad su me uspavljivali za operaciju.“

Nakon operacije, Džesi je rekla da je „bila presrećna što je živa“ i da je briznula u plač kada je videla svog dečka nakon buđenja.

Prošle nedelje, pevačica je otkrila da joj je dijagnoza raka promenila pogled na život i podstakla je da juri svoje snove. Otkrila je neke lične ciljeve u videu na Instagramu:

„Želim da napišem knjige. Da snimim album za decu. Da uklonim sve tetovaže. Da odvedem porodicu na odmor. Da naučim da vozim bicikl. Da naučim još jedan jezik... mada znam da to verovatno neće biti.“

„Takođe želim da potražim neku terapiju – bilo lekove, bilo kognitivnu terapiju – za svoj ADHD i OCD.“

Objasnila je:

„Kada prođeš kroz nešto kao što je rak, ljudi ti kažu: ‘Promenila si se.’ Ali ja mislim da sam oduvek imala te želje – rak nas samo natera da ih i ostvarimo jer shvatiš: ‘Život je kratak, hoću to sada.’ Uvek sam želela da to uradim – i sada hoću.“

U emotivnom intervjuu za Culture Magazine lista The Sunday Times, Džesi je podelila trenutak kada je „briznula u plač“ gledajući svoje ožiljke nakon operacije:

„Jedne večeri, mama mi je masirala dojku jer ja ne mogu da dodirnem ožiljke. Počela sam da plačem: ‘Ne mogu da verujem da mi se ovo dogodilo.’ Mama mi je rekla: ‘Volela bih da sam ja umesto tebe,’ i onda smo obe plakale... Tako sam zahvalna što nije ona.“

Džesi je dodala da će u budućnosti morati na još jednu operaciju kako bi se korigovala simetrija implantata, ali i da je odlučna u povratku muzici – sledeći singl „Believe In Magic“ izlazi 29. avgusta.

Na kraju je rekla da joj je sin Skaj bio „svetlo u najtežim trenucima borbe sa rakom.“

(Kurir.rs/ Daily Mail)

