Memoari Virdžinije Džafre, jedne od najpoznatijih tužiteljki seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, biće posthumno objavljeni 21. oktobra, šest meseci nakon njenog samoubistva u aprilu, saopštila je izdavačka kuća Penguin Random House.

Pritisci na Trampovu administraciju

Objava dolazi u trenutku kada administracija Donalda Trampa, koji je bio blizak sa Epstajnom do sredine 2000-ih, pokušava da zaustavi kritike zbog nedostatka transparentnosti u slučaju tog bogataša, koji je pronađen obešen u njujorškom zatvoru 2019. godine, pre početka suđenja za seksualne zločine.

Vodeći glas žrtava

Virdžinija Džafre bila je vodeći glas među Epstajnovim žrtvama pre samoubistva u Australiji u aprilu, u 41. godini života. Optuživala je Epstajna da ju je koristio kao „seksualnu robinju“ početkom 2000-ih, kada je imala samo 16 godina.

Susret sa Gilejn Maksvel u Trampovom rizortu

Prema navodima Džafre, njen prvi susret sa Gilejn Maksvel, Epstajnovom partnerkom i saučesnicom, dogodio se u junu 2000. godine na imanju Mar-a-Lago, u vlasništvu Donalda Trampa.

Memoari "Ničija devojka"

Džafre je radila na delu "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" sa nagrađivanom autorkom i novinarkom Ejmi Volas pre svoje smrti ranije ove godine.

Ona je tvrdila da je bila žrtva seksualne trgovine i da je bila primorana na seksualni odnos sa princom Endruom, bratom kralja Čarlsa III, a rukopis je završila pre nego što je izvršila samoubistvo u aprilu.

Nagodba sa princom Endruom

Princ Endru je negirao njene optužbe, a 2022. godine, Džafre i princ su postigli vansudsku nagodbu nakon što ga je tužila za seksualni napad.

Pismo pre smrti

Džafre je novinarki Volas 25 dana pre smrti poslala pismo u kojem je navela da je njena „iskrena želja“ da memoari budu objavljeni „bez obzira“ na okolnosti.

„U slučaju moje smrti, želim da osiguram da Nobody’s Girl ipak bude objavljena. Verujem da ima potencijal da utiče na mnoge živote i podstakne preko potrebne rasprave o ovim teškim nepravdama“, napisala je u pismu.

Maksvel osuđena, negira Trampovu umešanost

Gilejn Maksvel je 2020. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog podvođenja mladih devojaka, od kojih su mnoge bile maloletne, između 1994. i 2004. godine, kako bi ih Epstajn mogao seksualno eksploatisati.

U petak je američko Ministarstvo pravde objavilo sadržaj nedavnog razgovora sa Gilejn Maksvel, u kojem je Epstajnova saučesnica izjavila da „nikada“ nije primetila bilo kakvo neprimereno ponašanje Donalda Trampa.

