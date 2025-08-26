Slušaj vest

Producent Aleksa Balašević, obeležio je treći rođendan svoje naslednice Vere u porodičnoj atmosferi punoj emocija i nežnosti. On i supruga Nikolina potrudili su se da njihovoj mezimici prirede slavlje koje je izgledalo kao prava bajka.

Baloni, torta i osmesi

Dvorište je za ovu posebnu priliku bilo ukrašeno šarenim balonima, među kojima su se izdvajali veliki balon u obliku lava i jedan sa ispisanim Verinim imenom. Centralno mesto zauzela je maštovita torta ukrašena lizalicama, sladoledima i kolačićima, zbog čega je izgledala kao iz najlepše dečje priče.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Balašević sa suprugom i ćerkom Verom na rođendanskoj proslavi naslednice. Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Aleksa je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio i fotografiju na kojoj njegova supruga ponosno drži malu slavljenicu, dok on stoji pored njih, pa zajedno izgledaju kao oličenje sreće i ljubavi.

„Srećan rođendan, svemire moj beskonačni“

Da je Vera tatina najveća radost, Aleksa je pokazao i pre nekoliko dana, na sam dan rođenja svoje ćerkice. Njegove reči dirnule su mnoge.

„Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe – Veru u ljudskom obliku“, napisao je tada Aleksa.

Aleksa Balašević sa suprugom Nikolinom i ćerkom Verom na premijeri filma Megdan Foto: Nemanja Nikolić

Njegova poruka i fotografije sa proslave jasno pokazuju da je mala Vera centar sveta za svoje roditelje, a Balaševići još jednom dokazali koliko su posvećeni porodičnim vrednostima.

