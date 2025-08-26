da li je ovo previše

Kim Kardašijan ponovo je izazvala buru komentara na mrežama, nakon što je dozvolila svojoj dvanaestogodišnjoj ćerki Nort Vest da se u javnosti pojavi ukorsetu i miniću tokom odmora u Rimu.

Devojčica, koja je u platformama izgledala višom od svoje majke, izašla je sa Kim iz poznatog restorana Pierluigi u subotu uveče. Nort je dodatno privukla pažnju plavom ombre kosom vezanom u kikice i naočarima.

Podeljena mišljenja fanova: Da li od ćerke pravi starletu?

Dok su neki na društvenim mrežama istakli da Nort „izgleda slatko“, većina komentara bila je kritička. „Nisam za bustijer na dvanaestogodišnjakinji. Volim Kim i Nort, ali ovo je za mene veliko ne“, napisala je jedna korisnica.

„Toliko neprikladno, Kim“, dodao je drugi, dok je treći kratko poručio: „OK, Kim, ona ima 12 godina...“

Jedan od fanova čak je sugerisao da bi Kim, koja ima 44 godine, trebalo „da sačuva nevinost svoje ćerke i da bude pažljivija oko njenog stajlinga“. Drugi su komentarisali da je „suknja u redu, čak i čizme, ali korset na detetu od 12 godina je ipak previše“ – a to je napisala osoba koja se bavi modnim dizajnom za egzotične plesačice.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu rijaliti zvezde. „Ova osuda je zaista preterana. Ljudi treba da pogledaju sebe, a ne da brinu o njoj“, poručio je jedan pratilac.

Porodične tenzije sa Kanjeom Vestom

Kim Kardašijan sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima četvoro dece – Nort (12), Sejnta (9), Čikago (7) i Psalma (6). Par je bio u braku od 2014. do 2022. godine.

Kanje je ranije javno tvrdio da mu je „kardašijanska mašinerija“ oduzela pravo da odlučuje o tome šta deca oblače, koju školu pohađaju i s kim se druže.

„Ne želim samo da viđam svoju decu. Želim da ih vaspitavam i da imam pravo glasa. Moje ćerke nose karmin i parfem“, napisao je reper na društvenoj mreži Iks (X) u martu, upoređujući viđanje dece sa „zatvorskim posetama“.

Iste te godine, Kim je izrazila zabrinutost zbog Kanjeovog načina vaspitavanja, naročito nakon što je u pesmi Lonely Roads Still Go to Sunshine ubacio Nort zajedno sa osuđenim kriminalcem Šonom „Didijem“ Kombsom.

