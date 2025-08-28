Slušaj vest

Princeza Dajana oduvek je bila modna ikona, njenu legendarnu "osvetničku" haljinu nikada ne možemo zaboraviti. Osim nje postoji još jedan snimak, koji je mnogo puta bio tema pisanja medija, a nastao je kada je Dajana otišla sa porodicom Al Fajed na letovala na jahti Jonikal.

Scene sa tog luksuznog broda napravili su paparaci koji su svakodnevno špijunirali princezu Dajanu. Praznik u kojem je Dajana uživala pored sinova princa Vilijama i princa Harija, bio je njen poslednji pre nego što je tragično poginula u saobraćajnoj nesreći 1997. godine.

Jedna od najupečatljivijih fotografija koja je tada nastala bila je ona na kojoj princeza od Velsa sedi na dasci za skok u vodu i gleda ka pučini. Iako je fotografija Dajane u plavom kupaćem kostimu sada jedna od najpopularnijih postavlja se pitanje koliko znate o priči koja se krije iza nje.

Zašto je Dajana bila na jahti?

Princeza Dajana se sprijateljila sa biznismenom Mohamedom al Fajedom, a par se navodno sastao na polo utakmici pre nego što su postali prijatelji. Nakon razvoda od tadašnjeg princa Čarlsa i okončanja veze sa kardiohirurgom dr Hasnatom Kanom, Mohamed je pozvao Dajanu da se pridruži njemu i njegovoj porodici na putovanju u Sen Trope, u južnoj Francuskoj.

Nešto ranije, Dajana je bila u Milanu na sahrani modne dizajnerke i prijateljice Đane Versaće, koju je ubio Endru Kanenan. Pokojna princeza je kasnije otputovala u Sarajevo, u Bosnu, kako bi istakla pitanje nagaznih mina u zemlji. Tokom svog boravka u gradu, srela se sa ljudima koji su bili povređeni u dodiru sa njima i to ju je veoma potreslo.

Na ovom putovanju Dajana se prvi put srela sa Dodijem al Fajedom, a navodno je na putovanju bila i tadašnja devojka režisera, Keli Fišer.

Ko je napravio fotografiju?

Na kraju je nepoznato koji je fotograf napravio fotografiju Dajane koja sedi na boku jahte, koja je objavljena 24. avgusta, nedelju dana pre nego što je Dajana umrla.

Dajana i Dodi

Dajana i Dodi su se zbližili na putovanju, a na jednoj od fotografija par je podelio intimni trenutak dok su se zajedno opuštali na suncu. Princeza je bila svesna medijskog prisustva i bezbrižno je zadirkivala fotografe koji su pokušavali da je uslikaju. Stavljala je na oči ruke, imitirajući dvogled, pravila razne grimase i smejala se.

Na jednoj od kultnih fotografija je Dajana u tom čuvenom zeleno-plavom jednodelnom kupaćem kostimu dok uživa u sunčanju na palubi jahte. Dajana nije otišla sama na odmor, a uživala je i sa sinovima princom Vilijamom i princom Harijem. Čini se da su to bili najsrećniji trenuci u njenom životu, jer je imala istovremeno iskrenu ljubav jednog muškarca i sinova, koji su joj bili centar sveta.

Princeza Dajana nakon razvoda Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Dana 10. avgusta, fotografije paparaca objavljene su u Sundej Miror-u na kojima se prikazuju princeza Dajana i Dodi kako se ljube, što je pojačalo medijsku pažnju oko ovog novopečenog para. Paparaci fotografi počeli su da iznajmljuju gumene čamce kako bi pokušali da naprave nove fotografije princeze, a neke je to koštalo milione funti. Usred tolike ljubavi niko nije mogao ni da nasluti da će smrt doći iznenada i odneti princezu koju su obožavali ljudi širom sveta.

