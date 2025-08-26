Slušaj vest

Čuveni glumac Mekoli Kalkin danas proslavlja svoj 45. rođendan, a njegov život danas potpuno se razlikuje od onoga kako je bilo nekad. Poznato je da je glumac dugo imao problema sa narkoticima i zavisnošću, zbog čega je svako malo bio na rehabilitaciji, ali se sve promenilo kada je u njegov život ušla glumica Brenda Song.

Kako je i sam istakao u više navrata, lepa Brenda praktično mu je spasila život, a par je zajedno od 2017. kada su se upoznali na snimanju filma "Changeland". Par se verio početkom 2022. godine, a tokom veze dobili su i dva sina. Međutim, žena koja je naizgled spasiila život problematičnom glumcu navodno ima više nego mračnu prošlost, barem ako je verovati njenom bivšem vereniku Trejsu Sajrusu, bratu Majli Sajrus.

On je poslednjih meseci izneo niz stravičnih optužbi poput da je Song tokom njihove veze (2010–2017) lažirala više trudnoća, i abortus koristeći lažnu krv, kao i da je slagala za dijagnoze više teških bolesti — rak dojke i tumor na mozgu. Sajrus tvrdi i da mu je bivša verenica ukrala "hiljade dolara".

Ipak, Trejs nije priložio dokaze, a strani mediji koji su preneli njegove navode podvlače da Song i njeni predstavnici nisu potvrdili niti demantovali te tvrdnje.

Kako je došlo do iznošenja "prljavog veša"?

Sve je krenulo pre oko dva meseca, nakon komentara jednog od fanova na Instagramu, nakon čega je Trejs objavio više storija sa tvrdnjama.

U međuvremenu, više medija je izvestilo da Kalkin "razmatra pravne korake" kako bi zaštitio partnerku i njenu reputaciju, ali to zasad stoji na nivou navoda izvora, bez javno potvrđene tužbe. Ipak, brojni obožavaoci stali su u odbranu Brende, osuđujući Trejsove komentare kao "zlobne i nepotrebne".

Veza Trejsa i Brende

Inače, Trejs i Brenda imali su veoma burnu romansu koja je trajala nekoliko godina. Verili su se nakon samo godinu dana veze, ali sreća nije dugo trajala. Već 2012. godine stavili su tačku na vezu, ali su, i pored toga, nekoliko puta davali ljubavi drugu šansu i raskidali. Godine 2018. godine Sajrus je objavio pesmu nazvanu po Brendi i na Instagramu se osvrnuo na njihov odnos.

- Ona i ja smo oboje krenuli dalje i veoma sam srećan zbog nje. Inspirisala me je da napišem bezbroj pesama i bila je tako važan deo mog života. Uvek ću čuvati pesme poput ove kao podsetnik na naših ludih sedam godina zajedno, napisao je, prenosi Mondo.

Baš iz tog razloga, mnogi su zbunjeni što je nakon svih lepih reči, osam godina nakon konačnog raskida, odlučio da "blati" bivšu devojku.

