Manekenka Emili Ratajkovski (34) ponovo je podigla prašinu na Instagramu svojim odvažnim fotografijama. Ovoga puta, lepa brineta pozirala je u provokativnoj Alaïa kombinaciji i citirala legendarni film „Clueless“ iz 1995. godine.

U opisu objave, Emili je napisala čuvenu rečenicu Alisije Silverston (Cher) iz filma: „Like a totally important designer“, aludirajući na luksuznu francusku modnu kuću Alaïa.

Vreli kardovi zapalili mreže

Na fotografijama, Emili nosi crni kožni top na ukrštanje, vredan čak 3.800 dolara, u kombinaciji sa mrežastim kapri helankama koje su imale detalje poput donjeg veša – kaišiće koji su stezali struk i prelazili u podvezice oko članaka.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

Emili Ratajkovski pozira u luksuznoj provokativnoj kombinaciji. Manekenka u crnom Alaïa topu i mrežastim helankama. Foto: Instagram/emrata

Stajling je upotpunila elegantnim sandalama na kaišiće sa špicastim vrhom, dok je kosu oblikovala u voluminozne talase. Za šminku se odlučila za smokey brown look sa naglašenim očima i diskretnim nude sjajem na usnama.

Fanovi su ovaj outfit opisali kao spoj „bondage estetike i baletkora“ – smelu i neočekivanu kombinaciju, a komentari samo pljušte.

