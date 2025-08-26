Slušaj vest

Nekadašnji batler princeze Dajane, Pol Barel, izneo je oštre tvrdnje o princu Hariju a njegove brutalne reči objavio je "Vanitiy Fair".

- Štampanje tako osuđujućeg članka o Hariju i Megan pravi je presedan. Iz prve ruke znam koliko princ Hari može biti težak. Koliko može biti mrzovoljan i razmažen, jer sam to i sam iskusio. Oduvek je živeo u balonu, rekao je Barel za Prime Casino.

Kako je dalje naveo vojvoda od Saseksa potpuno je zaboravio na važnu životnu lekciju koju mu je princeza Dajana davno usadila, a to je da život sa privilegijama dolazi sa obavezom javne službe.

Kritike na račun holivudskog života

- Hari i Megan imaju veoma privilegovan način života. Hari je to oduvek imao, a Megan je dugo težila ka tome. Ali sada dele taj način života. Čini se da je Hari zaboravio lekciju svoje majke i izabrao da živi holivudskim životom slavne ličnosti, izjavio je Barel.

Podsetimo, Vanity Fair je januara ove godine pablišovao članak "Američka prevara" koji govori o poslovnim ambicijama Megan Markl i princa Harija, ali i skandaloznim navodima da njihov stručni tim radi istraživanje tržišta i traži izdavačku kuću za navodnu knjigu "posle razvoda". I Megan i Hari negirali su ove navode, ali "šteta" je već učinjena.

Pol Barel nije jedini "protiv" Harija

Pol Barel, nekadašnji batler princeze Dajane Foto: Printscreen/Tviter

Nije samo Pol Barel protiv Harija. Njegov kolega batler, Grand Harold, koji je radio u Hajgrouvu sedam godina, svojevremeno je javno osporio tvrdnje koje je princ Hari izneo u svojim memoarima "Rezerva".

- Njih četvoro su se slagali sjajno. Video sam ih kako večeraju zajedno, piju, idu na zabave. Ne razumem zašto je Hari napisao suprotno, rekao je Harold na Harijeve navoda da u knjizi da su on i brat Vilijam molili oca da se ne ženi Kamilom, prenosi Mirror.

Takođe je pomenuo i Harijevu bliskost sa Kejt Midlton:

- Kada bi Vilijam bio odsutan, princ Hari i Kejt su išli zajedno u pab, u kupovinu. Uključivali su ga u sve. Čak se i Kejt odlično slagala sa Harijevom tadašnjom devojkom, Čelsi Dejvi.

