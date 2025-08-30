Naplatiće mu sve s kamatom: Isplivao tajni plan Bjanke Ćensori za razvod od Kanje Vesta!
Dok Kanje Vest prolazi kroz haotičan period pun skandala, otkazanih ugovora i sumnjivog trošenja novca, njegova supruga Bjanka Ćensorinavodno tiho gradi sopstveno bogatstvo – i to zahvaljujući njegovim ekscesima.
Prema pisanju RadarOnline.com, Bjanka je dobro nagrađena za svoje učešće u bizarnim javnim nastupima koji su postali zaštitni znak njenog braka sa reperom.
Navodi se da Kanje plaća oko 250.000 dolara po performansu, uključujući i čuveni "scenski poljubac jezikom" na žurki u Južnoj Koreji, pre jednog njegovog koncerta.
– Natera je na te sulude poteze i plaća joj ogroman novac za to. Za njega je to ultimativna igra moći, a ona se bogati zahvaljujući njegovim fetišima – otkrio je izvor.
Tajna finansijska rezerva
Za razliku od Kanjea, Bjanka ne rasipa dobijene sume – naprotiv, pažljivo štedi i priprema se za život posle razvoda.
– Veoma je pametna i sve sklanja sa strane. Priča se da već sada ima oko 10 miliona dolara, možda i više. Smatra da to i zaslužuje, jer je sve to cena koju plaća za njegovo ludilo – navodi isti izvor.
Nekadašnja arhitekta brenda Yeezy navodno vidi svoju trenutnu situaciju ne samo kao priliku za pažnju javnosti, već i kao odskočnu dasku za novu karijeru.
Kanje na ivici finansijskog kraha
Dok Bjanka skuplja bogatstvo, Vestovi finansijski problemi se produbljuju. Reper, koji sada ima 48 godina, već je zabranjen u nekoliko zemalja zbog svojih kontroverznih izjava, čime je ostao bez značajnih prihoda od nastupa.
Istovremeno, ostao je i bez unosnih ugovora, propale su mu investicije u nekretnine, dok njegova rastrošnost ne jenjava.
– Problem je u tome što Kanje ostaje bez gotovine. Ovo može da se završi katastrofalno – tvrdi insajder.
Nedavno je stavio na prodaju svoj stan u Kalabasasu, koji mu je pripao nakon razvoda od Kim Kardašijan 2022. godine, za manje od 3 miliona dolara – što upućeni nazivaju "sićom" u poređenju sa dugovima koje vuče.
Izveštaji sugerišu da se ti dugovi mere u milionima, a uključuju i neplaćene poreze i kazne na imovinu.
Bjanka – jedina koja profitira
Za sada, Bjankina strategija daje rezultate. Dok Kanjevo carstvo propada pod teretom kontroverzi i dugova, ona navodno pravi sopstvenu finansijsku sigurnost i priprema teren za nezavisnost.
– Jedina koja izlazi kao pravi pobednik u ovoj priči je Bjanka – zaključuje izvor.
(Kurir.rs/Glossy)
