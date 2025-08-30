Slušaj vest

Dok Kanje Vest prolazi kroz haotičan period pun skandala, otkazanih ugovora i sumnjivog trošenja novca, njegova supruga Bjanka Ćensorinavodno tiho gradi sopstveno bogatstvo – i to zahvaljujući njegovim ekscesima.

Prema pisanju RadarOnline.com, Bjanka je dobro nagrađena za svoje učešće u bizarnim javnim nastupima koji su postali zaštitni znak njenog braka sa reperom.

Navodi se da Kanje plaća oko 250.000 dolara po performansu, uključujući i čuveni "scenski poljubac jezikom" na žurki u Južnoj Koreji, pre jednog njegovog koncerta.

– Natera je na te sulude poteze i plaća joj ogroman novac za to. Za njega je to ultimativna igra moći, a ona se bogati zahvaljujući njegovim fetišima – otkrio je izvor.

Tajna finansijska rezerva

Za razliku od Kanjea, Bjanka ne rasipa dobijene sume – naprotiv, pažljivo štedi i priprema se za život posle razvoda.

– Veoma je pametna i sve sklanja sa strane. Priča se da već sada ima oko 10 miliona dolara, možda i više. Smatra da to i zaslužuje, jer je sve to cena koju plaća za njegovo ludilo – navodi isti izvor.

Nekadašnja arhitekta brenda Yeezy navodno vidi svoju trenutnu situaciju ne samo kao priliku za pažnju javnosti, već i kao odskočnu dasku za novu karijeru.

Kanje Vest je upao u ozbiljne dugove Foto: Profimedia

Kanje na ivici finansijskog kraha

Dok Bjanka skuplja bogatstvo, Vestovi finansijski problemi se produbljuju. Reper, koji sada ima 48 godina, već je zabranjen u nekoliko zemalja zbog svojih kontroverznih izjava, čime je ostao bez značajnih prihoda od nastupa.

Istovremeno, ostao je i bez unosnih ugovora, propale su mu investicije u nekretnine, dok njegova rastrošnost ne jenjava.

– Problem je u tome što Kanje ostaje bez gotovine. Ovo može da se završi katastrofalno – tvrdi insajder.

Nedavno je stavio na prodaju svoj stan u Kalabasasu, koji mu je pripao nakon razvoda od Kim Kardašijan 2022. godine, za manje od 3 miliona dolara – što upućeni nazivaju "sićom" u poređenju sa dugovima koje vuče.

Izveštaji sugerišu da se ti dugovi mere u milionima, a uključuju i neplaćene poreze i kazne na imovinu.

Bjanka – jedina koja profitira

Za sada, Bjankina strategija daje rezultate. Dok Kanjevo carstvo propada pod teretom kontroverzi i dugova, ona navodno pravi sopstvenu finansijsku sigurnost i priprema teren za nezavisnost.

– Jedina koja izlazi kao pravi pobednik u ovoj priči je Bjanka – zaključuje izvor.

