O slavnoj pevačici portugalskog porekla, Neli Furtado, poslednjih dana naširoko se govori, a sve zbog kritika jednog dela javnosti na račun njenog izgleda.

Upravo njima se Neli Furtado obratila na svom poslednjem nastupu.

Na bini u Mančesteru, 46-godišnja zvezda pojavila se u predimenzioniranoj, beloj majici s printom ženskog tela, čime je stvorila optičku iluziju svoje figure ― na majici je prikazana žena u belom krop-topu, s brushalterom koji se nazire, i niskom suknjom s velikom kopčom "Whoa Nelly".

Uz to je nosila upečatljive dodatke: neonski roze rukavice bez prstiju, crne mrežaste čarape, čizme do kolena u tirkiznoj boji i velike geometrijske minđuše i odgovarajuću čoker ogrlicu, dok je kosu stilizovala u dugu kiku, a na licu je imala glamuroznu šminku.

U galeriji pogledajte kako Neli Furtado sada izgleda:

1/6 Vidi galeriju Neli Furtado Foto: Michael Palmer / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

Ova modna odluka Neli Furtado bila je odgovor na lavinu komentara na internetu koji su pratili njenu novu, naglašenu figuru, ali i nastavak njene javne borbe za pozitivan odnos prema telu.

Početkom godine Furtado je otkrila kako nikad nije imala estetske operacije lica ili tela, osim zubnih navlaka, te je naglasila važnost klasične bjuti rutine, prirodnog izgleda i ljubavi prema svom telu.

Ovako je nekad izgledala Neli Furtado Foto: Jeremy Smith / Zuma Press / Profimedia

Kroz objave i javne nastupe, Furtado je poručila: "Izrazite se slobodno, slavite svoju individualnost i znajte da je sasvim u redu prihvatiti ono što vidite u ogledalu, kao i želeti promenu. Svi smo samo simpatična bića koja traže zagrljaj", podstičući tako prihvatanje, samopouzdanje i autentičnost među ženama svih generacija.

