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Džulija Roberts, holivudska diva poznata po svom izuzetnom glumačkom talentu i lepoti, često je punila naslovne strane ne samo zbog filmova, već i zbog turbulentnih ljubavnih avantura.

Njene veze i raskidi pokazivali su koliko je bila hrabra u izboru partnera, a ponekad i kontroverzna. Jedan od najupečatljivijih trenutaka desio se početkom 1990-ih, kada je planirala da se uda za glumca Kifera Saderlanda.

Džulija Roberts Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram/juliaroberts

-Venčanje je bilo zakazano, ali samo tri dana pre ceremonije, Džulija je donela iznenadnu odluku – otkazala sve i pobegla sa njegovim bliskim prijateljem, glumcem Džejsonom Patrikom.

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Kifera je ostavi tri dana pre venčanja i pobegla sa njegovim drugom Foto: Profimedia

Ova vest odjeknula je Holivudom i dugo se prepričavala kao primer dramatičnog preokreta u ljubavnom životu poznate glumice.

Pre Saderlanda, Džulija je bila u vezi sa glumcem Lijamom Nisonom, a mediji su pratili i njene romanse s Dilanom Mekdermotom i Metju Perijem. Njeni ljubavni izbori često su se poklapali s ulogama koje je tumačila na filmu.

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Njeni ljubavni izbori često su se poklapali s ulogama koje je tumačila na filmu, pa je tako bila u romansi i sa Metjuom Perijem Foto: Printscreen YouTube

Godine 1993. udala se za kanadskog muzičara Lajla Lova, ali brak je trajao samo dve godine. Nakon razvoda, nastavila je s burnim ljubavnim životom i kasnije je bila u vezi s glumcem Benjaminom Bratom.

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Džulija je bila u vezi i sa Lijamom Nisonom Foto: Profimedija

Pravu stabilnost u privatnom životu Džulija je pronašla sa filmskim snimateljem Danijelom Moderom, koji je bio u braku kada su započeli vezu.

Par se venčao 2002. godine i zajedno imaju troje dece. Njihov brak uspeo je da izdrži sve izazove života pod svetlima reflektora, pokazujući da je ljubav moguća čak i u svetu punom medijskog pritiska.

(Kurir.rs/Glossy)

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