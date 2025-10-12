Slušaj vest

Džulija Roberts, holivudska diva poznata po svom izuzetnom glumačkom talentu i lepoti, često je punila naslovne strane ne samo zbog filmova, već i zbog turbulentnih ljubavnih avantura.

Otkazala sve tri dana pred svadbu

Njene veze i raskidi pokazivali su koliko je bila hrabra u izboru partnera, a ponekad i kontroverzna. Jedan od najupečatljivijih trenutaka desio se početkom 1990-ih, kada je planirala da se uda za glumca Kifera Saderlanda. Venčanje je bilo zakazano, ali samo tri dana pre ceremonije, Džulija je donela iznenadnu odluku – otkazala sve i pobegla sa njegovim bliskim prijateljem, glumcem Džejsonom Patrikom.

Ova vest odjeknula je Holivudom i dugo se prepričavala kao primer dramatičnog preokreta u ljubavnom životu poznate glumice. Pre Saderlanda, Džulija je bila u vezi sa glumcem Lijamom Nisonom, a mediji su pratili i njene romanse s Dilanom Mekdermotom i Metju Perijem. Njeni ljubavni izbori često su se poklapali s ulogama koje je tumačila na filmu.

Započela vezu sa oženjenim muškarcem

Godine 1993. udala se za kanadskog muzičara Lajla Lova, ali brak je trajao samo dve godine. Nakon razvoda, nastavila je s burnim ljubavnim životom i kasnije je bila u vezi s glumcem Benjaminom Bratom. Pravu stabilnost u privatnom životu Džulija je pronašla sa filmskim snimateljem Danijelom Moderom, koji je bio u braku kada su započeli vezu.

Par se venčao 2002. godine i zajedno imaju troje dece. Njihov brak uspeo je da izdrži sve izazove života pod svetlima reflektora, pokazujući da je ljubav moguća čak i u svetu punom medijskog pritiska.

