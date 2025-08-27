Ćerka Ketrin ZiteDžons i Majkla Daglasa zablistala u bikiniju: Lepa Keris ima 22 godine i oduševljava lepotom
Keris Zita Daglas (22), ćerka slavnog glumačkog para Ketrin Zite-Džons i Majkla Daglasa, objavila je na Instagramu seriju fotografija u kupaćem kostimu i oduševila svoje pratioce.
Mlada naslednica pozirala je pored jezera u tamnoplavom bikiniju na pertlanje, dok je na jednoj fotografiji rukom zaklanjala sunce s lica, a na drugoj je pozirala zatvorenih očiju, zagrlivši kolena. Keris je u opisu označila brazilski brend ORIXA by V. Thibes, poznat po ručno rađenim kupaćim kostimima.
Od diplome do modnog Instagrama
Njena objava dolazi svega nekoliko nedelja nakon što je proslavila diplomiranje na čuvenom Braun univerzitetu.
– Hvala, hvala, hvala – napisala je Keris ispod fotografija sa promocije, označivši Braun univerzitet i Vatson institut za međunarodne i javne poslove.
Njena majka, slavna glumica Ketrin Zita-Džons, nije krila ponos:
– Tako sam ponosna na tebe. Ogroman uspeh. Čestitam, dušo – komentarisala je ispod objave.
Na slikama sa diplomiranja Keris je emotivno grlila majku, dok je u drugom kadru nasmejana pozirala sa ocem Majklom Daglasom, ponosno držeći diplomu u ruci.
Porodična bliskost
Podsetimo, Majkl i Ketrin su u braku od 2000. godine i imaju dvoje dece – sina Dilana (25) i ćerku Keris (22).
Ketrin je u intervjuima više puta isticala bliskost sa naslednicima:
Pogledajte u galeriji i viralne fotografije sa crvenog tepiha na kojima Keris pozira sa slavnim roditeljima:
– Oboje, i Dilan i Keris, neverovatno me podržavaju, ne samo kao glumicu, već i kao osobu. Blagoslovena sam što ih imam u životu – rekla je glumica na crvenom tepihu povodom premijere serije „Wednesday“ 2022. godine.
