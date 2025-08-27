Slušaj vest

Keris Zita Daglas u tamnoplavom bikiniju pored jezera Foto: printscreeen/instagram/carys.douglas

Mlada naslednica pozirala je pored jezera u tamnoplavom bikiniju na pertlanje, dok je na jednoj fotografiji rukom zaklanjala sunce s lica, a na drugoj je pozirala zatvorenih očiju, zagrlivši kolena. Keris je u opisu označila brazilski brend ORIXA by V. Thibes, poznat po ručno rađenim kupaćim kostimima.

Ćerka Ketrin Zite-Džons pozira u bikiniju zatvorenih očiju Foto: printscreeen/instagram/carys.douglas

Od diplome do modnog Instagrama

Njena objava dolazi svega nekoliko nedelja nakon što je proslavila diplomiranje na čuvenom Braun univerzitetu.

– Hvala, hvala, hvala – napisala je Keris ispod fotografija sa promocije, označivši Braun univerzitet i Vatson institut za međunarodne i javne poslove.

Keris Zita Daglas emotivno grli majku Ketrin Zitu-Džons na dan diplomiranja Foto: printscreeen/instagram/carys.douglas

Njena majka, slavna glumica Ketrin Zita-Džons, nije krila ponos:

– Tako sam ponosna na tebe. Ogroman uspeh. Čestitam, dušo – komentarisala je ispod objave.

Keris sa ocem Majklom Daglasom i diplomom u ruci Foto: printscreeen/instagram/carys.douglas

Na slikama sa diplomiranja Keris je emotivno grlila majku, dok je u drugom kadru nasmejana pozirala sa ocem Majklom Daglasom, ponosno držeći diplomu u ruci.

Porodična bliskost

Podsetimo, Majkl i Ketrin su u braku od 2000. godine i imaju dvoje dece – sina Dilana (25) i ćerku Keris (22).

Ketrin je u intervjuima više puta isticala bliskost sa naslednicima:

– Oboje, i Dilan i Keris, neverovatno me podržavaju, ne samo kao glumicu, već i kao osobu. Blagoslovena sam što ih imam u životu – rekla je glumica na crvenom tepihu povodom premijere serije „Wednesday“ 2022. godine.

