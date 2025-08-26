Čarli Šin progovorio je o najmračnijim tajnama u novom dokumentarcu

Najplaćeniji TV glumac svih vremena, kontroverzni Čarli Šin, otvoreno je progovorio o svom životu i paklu zavisnosti u novom dvodelnom Netfliksovom dokumentarcu pod nazivom "Aka Čarli Šin".

- Kada nosiš puno stida, on te guši. Sam sam zapalio fitilj, a moj život se pretvorio u sve ono što nije trebalo da bude, priznao je Šin u trejleru dokumentarca.

U galeriji pogledajte fotografije Čarlija Šina:

Čarli Šin

Večna tema tabloida

U nadolazećem dokumentarcu, koji će premijerno početi da se prikazuje 10. septembra, glumac govori o pobedi, porazu i ceni preživljavanja pod najsjajnijim reflektorima i najtamnijim senkama Holivuda. Film prati njegov uspon, padove koji su završavali na naslovnim stranama i lične borbe koje su postale javni spektakli. Šin je bio večna tema tabloida, a sada je konačno spreman da govori suočavajući se sa glasinama, skandalima i samonanešenim haosom.

Ne tako lep prikaz života

Između ostalog, prepričava detalje koje je ranije delio samo sa svojim terapeutom. Posebno dirljiv trenutak je razočaranje koje je priredio ocu, glumcu Martinu Šinu.

- Zaista sam povredio ljude koje volim, kazao je.

U seriji se pojavljuje i njegova ćerka Lola Šin, konzervativna hrišćanka, koja govori o izazovima odnosa sa osobom u zavisnosti.

Dokumentarac sadrži intervjue sa onima koji najbolje poznaju Čarlija – od porodice i prijatelja do holivudskih insajdera, među kojima je i njegov bivši dilera droge. Intervjui sa Denajz Ričards, Hajdi Flis, Džonom Krajerom, Šonom Penom, Ramonom Estevezom, Bruk Muler, Krisom Takером, ali u dokumentarcu nema njegovog oca Martina Šina, brata Emilija Esteveza, niti otuđene ćerke Sami Šin. Režiser Endru Renzi je rekao da mu i dalje pružaju podršku.

- Želeli su da puste Čarlija da ima ovaj trenutak, objasnio je.

Inače, osim dokumentarca, Šin 9. septembra objavljuje i memoare „The Book of Sheen“. Knjiga će imati i promotivnu turneju sa pet nastupa, koja počinje 8. septembra u Njujorku.

