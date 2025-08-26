Slušaj vest

Srpski influenser Dejan Rančev na mrežama je objavio da je doživeo moždani udar, ali i istakao da je zahvalan jer je preživeo. U videu na TikTok nalogu objasnio je kroz šta je sve prošao i kakve posledice oseća.

- Imao sam moždani udar. Jedino što mi trenutno nije funkcionalno je desna noga, ne mogu da pomeram zglob, ruka mi je utrnuta i dalje, ali hvala Bogu ostao sam živ. Zahvalan sam što sam ostao pokretan, odnosno nisam potpuno paralizovan, rekao je influenser i istakao koliko je važno voditi računa o zdravlju.

- Tek tada sam shvatio koliko malo razmišljamo o svom zdravlju dok ga ne izgubimo. Zato vam iz srca govorim, pazite šta jedete, šta pijete i kako živite. Nema ništa važnije od zdravlja. Manje loše hrane, manje alkohola i cigareta - više vode, voća, povrća i kretanja. Stres i nerviranje nas samo troše, a telo pamti svaku grešku koju mu pravimo, kazao je Rančev i dodao da će njegov život sada izgledati potpuno drugačije.

- Ja ću sad morati da pazim na to koliko se nerviram i šta jedem. Živite zdravije, volite sebe i svoje ljude, jer život je kratak i ne dobijamo drugu šansu. Ako sam ja morao da prođem kroz ovo da bih shvatio, voleo bih da vi ne morate. Čuvajte se i pazite svoje zdravlje, to vam je najveće bogatstvo, zaključio je influenser.

