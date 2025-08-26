Slušaj vest

Bjanka Ćensori navodno osigurava svoju finansijsku budućnost, i to dok uz Kanjea „Je“ Vesta trpi njegove neobične prohteve i kontroverze koje prate njihov brak.

Prema pisanju RadarOnline, Ćensori navodno dobija čak 250.000 dolara za svaki javni performans koji reper osmisli, a u kojima se ona često pojavljuje u provokativnim izdanjima. Njeni modni izbori redovno izazivaju šok i lavinu komentara, a upravo takve pojave generišu viralne naslove širom sveta.

Izvori tvrde da je Bjanka do sada sakupila oko 10 miliona dolara, koje navodno pažljivo štedi „za ne daj Bože“, ukoliko bi došlo do razvoda. Insajderi tvrde da se njen odnos sa Kanjeom opisuje kao „finansijska dominacija“, gde ona pristaje na njegove ekscentrične zahteve u zamenu za stabilnost i bogatstvo.

Kanje prodaje imovinu usred finansijskih problema

Vest o Bjankinom finansijskom aranžmanu dolazi u trenutku kada Kanje navodno prolazi kroz ozbiljne finansijske teškoće. Njegova luksuzna vila u Malibuu, kupljena 2021. godine za 57,3 miliona dolara, ponovo je oglašena – sada za 34,9 miliona, nakon neuspešnog renoviranja.

Na prodaju je stavio i ranč u Kalabasasu, nekada povezivan sa njegovom „Donda akademijom“, po ceni od oko 2 miliona dolara, kao i spaljenu crkvu u San Francisku.

Brak pod lupom javnosti

Šuškanja o krizi u braku para kruže već mesecima. Nakon kontroverznog pojavljivanja na dodeli Gremija i skandala u vezi sa navodnom prodajom merchandisea sa svastikama, mnogi su nagađali da je razvod neminovan. Ipak, predstavnici para demantovali su glasine.

Kanje Vest, Bjanka Ćensori Foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dodatno ulje na vatru dolila je Bjanka svojom poslednjom objavom na Instagramu, gde je pozirala unutar ogromne providne kugle. Dok su neki fanovi hvalili „umetnički koncept“, drugi su nagađali da je fotografija metafora njenog braka – zarobljenost i gušenje u životu pored Vesta.

