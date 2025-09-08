Slušaj vest

Sestre Gabor bile su prave ikone 20. veka i zlatnog doba Holivuda. Njihovi skandalozni životi su istovremeno šokirali i oduševljavali javnost, a većina im je zavidela. Nisu imale ništa, a postigle su ogroman uspeh i postale najpoznatije starlete u istoriji. Eva, Ža Ža i Magda bile su zanosne sestre sa bujnim oblinama koje su uspele da zavedu stotine muškaraca.

Njihova majka, Džoli Gabor, poznata kao „Mama“, vaspitavala ih je veoma strogo i učila ih da ništa u životu nije besplatno, čak ni ljubav.Uskraćivala im je pažnju, a kada su devojčice želele zagrljaj ili toplu reč, morale su da plate majci dva centa. Takođe ih je podsticala da budu takmičarske, pa su na kraju postale opsednute novcem, samouverene i fokusirane na postizanje velikih ciljeva.

Ža Ža Gabor, Džoli Gabor, Eva Gabor Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Porodica Gabor se preselila iz Budimpešte u Njujork krajem 1930-ih zbog Mamuškine želje da njene ćerke, ako ništa drugo, barem postanu filmske zvezde. Međutim, iako je Ža Ža Gabor bila glumica, sve tri su najpoznatije po brojnim brakovima i još većem broju afera.Magda se udavala šest puta, Ža Ža devet, a Eva pet.

Sve tri sestre su se pretvorile u prave pin-ap lepotice sa velikim grudima i još širim kukovima. Njihova kosa, koja je bila prirodno plava, bila je izblajhana dok nije postala bela. Šepurile su se na društvenim događajima i to se isplatilo - stekle su slavu, bogatstvo, pa čak i kraljevske titule koje je njihova majka žudela.

Eva Gabor, Ža Ža Gabor Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Ža Ža postala princeza

Najpoznatija sestra Ža Ža uspela je da ostvari majčinu želju i zvanično čak postane princeza. Kada se udala za svog devetog muža, Frederika fon Anhalta, kvazi-princa od Bel Era, on ju je učinio princezom, hranivši fantaziju koju joj je majka usadila u um.

Pogledajte u galeriji fotogrfaije Ža Ža Gabor:

Ža Ža Gabor fotogrfaije iz mladosti Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia, Album, Album / Alamy / Profimedia, cineclassico / Alamy / Profimedia

Njihov životni put nije bio bajka. U početku su postizale manje uspehe u svetu glume i plesa, ali Ža Ža im je pokazala kako da postignu luksuz o kome su sanjale celog života. Bestidno je progonila bogate i usamljene muškarce koji su joj mogli priuštiti život kakav je želela. I uspešno ih je pronalazila. Bogati muževi su bili progonjeni zbog majke, koja je zahtevala poklone od svoje ćerke.

Najveći uspeh ovih žena bio je brak Ža Ža sa Konradom Hiltonom, multimilionerom i vlasnikom lanca luksuznih hotela. Lepotica je bila čak 30 godina mlađa od svog muža, a posle venčanja on je bio šokiran načinom na koji je rasipala njegov novac.

Kada je hotelijer prestao da joj daje neograničen pristup svom bankovnom računu, Ža Ža se okrenula lekovima za smirenje i podnela zahtev za razvod.

Dokaz koliko su sestre bile povezane pokazuje i činjenica da je Eva završila u psihijatrijskoj ustanovi zbog razvoda svoje sestre. Navodno je postala histerična nakon što je izjavila da ne može da živi bez novog kaputa od arktičke lisice.

Ža Ža je sklopila brak sa Konradom Hiltonom, multimilionerom i vlasnikom lanca luksuznih hotela Foto: Keystone / Zuma Press / Profimedia

Ža Ža, za koju se sada veruje da je patila od bipolarnog poremećaja, pogoršavala je svoje mentalno stanje pijući više od 20 šoljica jake kafe dnevno. Magda ju je potom smestila u sanatorijum, gde su je lečili elektrošokovima - modernom metodom lečenja mentalnih pacijenata 50-ih godina. Ža Ža nikada nije pokušavala da sakrije svoje ljubavnike, a američki predsednik DŽ. F. Kenedi je ulazio u njen krevet.

Magda se udavala četiri puta i bila je povučena i mirnija od ostalih sestara. Pošto je bila manje sklona ekscesima, počela je da se stidi svoje porodice i pokušala je da se distancira od sestara. Ali u srednjim godinama doživela je veliku ličnu tragediju - imala je moždani udar, izgubila dar govora i postala nepokretna. Ubrzo ju je napustio i muž.

Poslednji muž Ža Ža, navodni nemački princ, a zapravo varalica, držao ju je pod ključem. Zaključavao bi je u njihov kompleks i zabranjivao joj kontakt sa ćerkom Franses. Uprkos zatvoru u kojem je živela, Ža Ža je i dalje bila ljubavnica mnogih muškaraca koji su dolazili da ih posećuju. Ostala je izuzetno seksualno aktivna do duboke starosti.

Ža Ža Gabor udala se za Frederika fon Anhalta, kvazi-princa od Bel Era Foto: Valdmanis / United Archives / Profimedia

Iako su sestre živele glamuroznim i skandaloznim životom, sve tri su završile neslavno sa moždanim udarima i srčanom insuficijencijom. Ža Ža je preminula u decembru 2016. godine u 100. godini života, nadživevši svoje sestre za 18 godina.

Njena jedina ćerka, Frančeska, umrla je 2015. godine u 65. godini života nakon što je popila prekomernu dozu tableta za mršavljenje kako bi izbegla da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

