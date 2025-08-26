Vil Smit na sceni tokom „Based on a True Story“ turneje

Na snimcima sa turneje „Based on a True Story“ koju održava legendarni Vil Smit, pažljivi fanovi primetili su neobične i pomalo uznemirujuće detalje u publici.

U jednom od isečaka vidi se grupa obožavalaca kako drži transparent na kojem piše „We &3 You Willy“. Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje jesu lica oko natpisa – mnoga od njih izgledaju izobličeno i zamućeno, dok su pojedini posetioci „dobijali“ višak prstiju ili deformisane ruke.

Vil Smit na sceni tokom „Based on a True Story“ turneje Foto: FLORIAN WIESER / AFP / Profimedia

AI ili slučajnost?

Ovi prizori izazvali su burne reakcije na mrežama, a mnogi su se zapitali: da li Vil Smit koristi veštačku inteligenciju kako bi ulepšao snimke svoje publike?

Jedan deo javnosti veruje da je u pitanju AI manipulacija, dok drugi sumnjaju da platforme poput Jutjuba same „prepravljaju“ snimke bez znanja kreatora.

U prilog toj teoriji ide i nedavna priča objavljena u The Atlanticu, gde je Jutjuber Ret Šul istakao da veruje kako Jutjub koristi AI upscaling na njegovim videima – proces kojim se automatski povećava rezolucija i detalji slike. Prema njegovim rečima, ovakve promene mogu navesti gledaoce da pomisle da je sadržaj lažan, deepfake ili da autor vara publiku.

„To će neminovno narušiti poverenje gledalaca u moj rad“, upozorio je Šul.

Jedan od takvih primera bio je i navodni „fotomontažni dokaz“ na kojem su Mik Džeger, Elton Džon i Rod Stjuart predstavljeni kako pevaju zajedno na memorijalnom koncertu Ozija Ozborna – događaju koji se nikada nije ni odigrao.

