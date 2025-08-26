Slušaj vest

Tiktoker Denijel Benet objavio je na toj društvenoj mreži video s nedoumicama koje ga muče, a vezane su za izlazak novog albuma Tejlor Svift i sve nasmejao, a naređali su se i komentari koji su totalni hitovi.

"Prvi put imam devojku tokom izlaska novog albuma Tejlor Svift i zanima me koje korake moram da preduzmem kao dečko da se pripremim za veliki dan", započeo je Denijel u videu, a onda dodao nekoliko pitanja za svoje pratioce.

"Treba li da rezervišem nešto taj dan, treba li da oslobodim sebi taj dan? Ili treba da se okupiram tako da ona posluša album u miru? Treba li da napravim friendship narukvice? Ili je pravilno da ih pravimo zajedno? U velikoj sam nedoumici, svaka informacija i savet će mi dobro doći", rekao je mrtav ozbiljan.

Jedan savet je apsolutni hit

Njegovi pratioci su se odmah bacili na posao i krenuli da ga zasipaju savetima. "Moj dečko me upravo pitao da li želim na road trip kako bismo mogli da preslušamo svaku pesmu dok me vozi negde gde će nam biti zabavno", "Moj muž mi uvek kupi tortu u stilu albuma i flašu vina… Uvek upali", javile su se devojke i opisale kako one vole da provedu taj dan.

"Kupi joj narandžasto cveće", "Pokupi se iz kuće da album može u miru da joj trešti", "Korak 1: oslobodi raspored. Korak 2: pripremi maramice. Korak 3: slaži se s njenim analizama svake pesme", "Kupi joj album u sve četiri verzije omota", bili su neki od saveta. Jedan muškarac je napisao: "Ostavi je dan pre i slomi joj srce, tako će najbolje proživeti album" i pokupio 8 hiljada lajkova.

Drugi muškarac snimio video sa savetima

Svima koje muče slične nedoumice odlučio je da pomogne i momak koji se zove Hanter. Snimio je video o tome kako bi muškarci u vezi trebalo da se ponašaju na veliki dan. "Prvo, postoje nivoi u ovoj igri i ne moraš odmah da skočiš na poslednji kao ja. Za poslednji album napravio sam TTPD žurku na kojoj se slušao album, uredio sam stan u tom stilu, pozvao njene prijateljice, bilo je sjajno. Ali, to je ekspert mod, krenimo od početka", rekao je Hanter.

"Minimum koji moraš da uradiš je da na dan izlaska slušaš album s njom, ne govoriš, ne kuckaš po telefonu, već aktivno slušaš pesme. Treba da postavljaš dubokoumna pitanja, treba da se uključiš u fandom", ispričao je Hanter, koji je ovo zaista ozbiljno shvatio.

"Na srednjem nivou se treba malo više da se potrudiš da taj dan bude još posebniji. Ne moraju to da budu veliki gestovi, možeš da joj, na primer, kupiš buket narandžastog cveća, prednaručiš joj vinil... Treba da se radi o nekoj sitnici koja će joj pokazati da si uz nju.

Ekspert nivo znači organizovanje žurke na kojoj će se album slušati. Nabavi gomilu narandžastih dekoracija, pozovi sve njene drugarice 'sviftije', napravi jelo i piće koje će biti u temi... Na kraju dana, cilj ti nije samo da budeš dečko 'sviftija', nego da i sam postaneš Tejlorin fan", zaključio je svoje izlaganje.

Odbrojavanje do oktobra

Novi album, nazvan "The Life of a Showgirl", izlazi 3. oktobra i sadržaće 12 pesama, što je simbolična veza s činjenicom da je reč o njenom 12. originalnom albumu. Poslednja, naslovna pesma, biće saradnja s pevačicom Sabrinom Karpenter.

Na pitanje o narandžastoj boji koja dominira vizualima albuma, Svift je jednostavno odgovorila: "Osećam da je to nekako energična boja, kao što je i moj život." Dodala je kako album govori o onome što se događalo "iza zavese" tokom njene izuzetno uspešne turneje Eras. "Ovo je ploča koju sam dugo želela da napravim", istakla je.

Album je nastajao tokom evropskog dela turneje. "Nastupala bih tri dana, onda bih imala tri dana slobodno pa bih letela u Švedsku to da snimam... Bila sam iscrpljena fizički, ali sam mentalno bila super", rekla je.

Unapred mogu da se naruče četiri verzije albuma - "It’s Beautiful", "It’s Rapturous", "It’s Frightening" i "Sweat and Vanilla Perfume".

(Kurir.rs/ Index.hr)

