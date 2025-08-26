Nakon burnih brakova sa Džonom F. Kenedijem i Aristotelom Onazisom,Džeki Kenedi svoju poslednju ljubav pronašla je u Morisu Templsmenu – čoveku koji ju je voleo i podržavao sve do njenog poslednjeg dana. Iako se nikada nisu venčali, njihova veza je bila snažna i posvećena, uprkos činjenici da je Moris sve vreme bio formalno u braku sa drugom ženom.

Preminuo uzdanik bivše prve dame

Moris Templsmen, američko-belgijski dijamantski magnat,preminuo je u 94. godini, 23. avgusta, od posledica povrede nakon pada, potvrdio je njegov sin Leon za The New York Times.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/5 Vidi galeriju Moris Templsmen Foto: Bennett Raglin / Getty images / Profimedia, Eugene Gologursky / Getty images / Profimedia

Rođen je 26. avgusta u Antverpenu, a u Sjedinjene Države je stigao sa porodicom tokom Drugog svetskog rata, bežeći od nacističke okupacije. U Njujorku je kratko pohađao školu, ali je rano napustio obrazovanje kako bi se pridružio porodičnom biznisu – firmi Leon Tempelsman & Son, specijalizovanoj za trgovinu dijamantima.

Vizionar u svetu dijamanata

Već do 1950. godine, Moris je uspeo da ubedi američku vladu da strateški otkupi afričke industrijske dijamante – materijal koji se koristio za vojne i hitne potrebe. Na taj način, postao je ključna figura u svetskoj trgovini dijamantima i ostvario milione za porodičnu firmu.

Svoju karijeru izgradio je na vezama sa afričkim državama kao što su Gana i tadašnji Zair, a uspostavio je i čvrste političke veze u SAD, zahvaljujući aktivnom članstvu i donacijama Demokratskoj stranci. Bio je blizak saradnik mnogih političara, uključujući Teda Sorensena, Medlin Olbrajt i Entonija Lejka.

Prijateljstvo koje je preraslo u ljubav

Još dok su oboje bili u braku, Moris je upoznao Džeki Kenedi na večeri u Beloj kući 1961. godine. Tada su razgovarali na francuskom jeziku i započeli prijateljstvo koje će se kasnije pretvoriti u duboku emotivnu vezu. Nastavili su kontakt i nakon atentata na Džona F. Kenedija, kao i njenog braka sa Onazisom.

- Pisao joj je pisma i bio tu i kad se udala drugi put, bez ikakvih očekivanja, piše The New York Times.

Tek početkom osamdesetih godina počeli su zajedno da se pojavljuju u javnosti. Delili su strast prema umetnosti, jezicima i kulturi, a zajednički jezik im je bio francuski.

Moris Templsmen i Džeki Kenedi beže od novinara Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Diskretna, ali čvrsta podrška u najtežim danima

Kada je Džeki 1993. godine dijagnostikovan rak limfnih čvorova, Templsmen je pokazao svoju pravu posvećenost – preselio je svoju kancelariju u njen stan, svakodnevno je pratio do bolnice i nazad. Nikada je nije ostavio samu. Bio joj je i finansijski savetnik, pomogavši joj da višestruko uveća nasledstvo od 26 miliona dolara koje je dobila od Onazisa.

Uspomena koja traje

Nekoliko godina nakon njene smrti 1994. godine, Templsmen je dao da se izradi replika njenog omiljenog dijamantskog prstena koji je nazivala "prstenom za plivanje". Taj prsten je kasnije postao simbol – njen sin, Džon F. Kenedi Mlađi, zamolio je Morisa da istu repliku koristi za veridbu sa Kerolajn Beset.

Poslednje zbogom

Moris Templsmen ostavio je iza sebe veliko potomstvo: troje dece, šestoro unučadi i sedmoro praunučadi, prenosi People. Iako se nikada nije razveo od svoje supruge Lili, njihova emotivna veza nikada nije poremetila njegovu privrženost Džeki, koja mu je bila saputnica do samog kraja njenog života.

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom