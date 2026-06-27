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Britanski glumac Rupert Frend (43) i američka sportistkinja Ejmi Malins (50) dokaz su da istinska ljubav nadilazi sve prepreke. Javnost je bila oduševljena njihovom ljubavnom pričom i činjenicom da Ruperu fizički izgled nije bio nimalo bitan. Znao je da je upoznao 'onu pravu' i da je ne sme izgubiti.

Eimi je rođena bez fibule, kosti u potkolenici, pa su joj obe noge amputirane kada je imala samo godinu dana. Lekar je njenim roditeljima rekao da njihova ćerka nikada neće moći da hoda niti živi samostalno, ali ona mu je dokazala suprotno. Ne samo da je prohodala, već je postala i uspešna sportistkinja.

1/4 Vidi galeriju Ejmi Malins, Rupert Frend Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia, Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

"Zbog tebe izgledam kao lažljivac", u šali joj je jednom prilikom rekao isti taj lekar kada ga je pre nekoliko godina upoznala. 1996. nastupala je na Paraolimpijskim igrama u Atlanti, a dve godine kasnije je završila svoju profesionalnu sportsku karijeru i započela manekensku.

Njena ličnost i lepota oduševila je dizajnera Aleksandra Mekvina, koji je na modnu pistu voleo da šalje nekonvencionalne modele. Očarala je i reditelje i scenariste, pa je 2002. snimila svoj prvi film 'Kremaster 3', u kojem je utelovila čak šest različitih likova. Gluma ju je spojila sa suprugom. U maju 2013. imala je sastanak sa Rupertom oko jednog filmskog projekta i u 18 sati su se našli u malom bistrou u Njujorku.

"U jednom trenutku prišao nam je konobar i rekao: Oprostite, ali moraću da vas zamolim da odete. Pogledali smo ga i pitali: Zašto? Odgovorio nam je: Jer je već 04:30 ujutro, a zatvorili smo pre sat vremena. Nismo imali pojma da je to toliko sati. Celu večer nismo bili svesni ničega oko sebe", ispričala je Eimi. Idućeg dana Rupert se hteo ponovo naći s njom, pa su dogovorili večeru koja je počela u 18 i trajala do 5:30 ujutro.

Hodali smo po kraju tražeći mesta koja su još otvorena. Nismo se hteli odvajati jedno od drugog. I tako je svaki dan od 1. maja 2013.", zaključila je.

Godinu dana kasnije su se verili, a sudbonosno 'da' izgovorili su 1. maja 2016. godine, tačno tri godine nakon prvog susreta.

Slobodno vreme vole da provode putujući ili uživajući u tišini svog doma koji se nalazi u zgradi stare fabrike obuće.

"Tokom studija živela sam sa mnogo ljudi, i devojaka i mladića, ali sam jedina imala kutiju sa alatom. To je jedna od stvari koja je povezivala Ruperta i mene. Kupio je stan u istočnom Londonu i sam je sve sredio. Postavio je cevi i drveni pod. Pronašao je staru crkvu u severnoj Engleskoj koja je trebalo da bude srušena i kupio njihove podove, tako da sada doslovno hodamo stotinama godina. Tako je srećan kada radi sa drvetom. Sada želimo da naučimo da radimo sa gipsom", ispričala je ona.

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