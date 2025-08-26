nije sve kako izgleda

Dženifer Aniston ponovo je spremna da otvori srce i da priliku bračnom životu, a njen novi izabranik, hipnoterapeut Džim Kertis, potpuno ju je osvojio. Njihova veza se razvija iznenađujuće brzo, a glumica veruje da je upravo on osoba s kojom bi mogla da deli život do starosti.

Prema navodima izvora, par već kuje planove za intimno venčanje, a mnogi se pitaju da li je Aniston malo požurila...

Džim Kertis Foto: printscreen/youtube/Greatness Clips - Lewis Howes

Kako tvrdi The Sun, novi dečko obožavane glumice neretko je u finansijskim problemima.

Nakon što se u javnosti saznalo da je Dženifer Aniston pronašla novu ljubav u lajfstajl treneru Džimu Kertisu, krenula su i detaljna istraživanja njegove prošlosti i sadašnjosti. Iako na svom Instagram profilu gradi karijeru nudeći motivacione savete i životne smernice, čini se da njegov privatni život nije jednako skladan.

Džim Kertis Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Finansije su mu često problem

Kertis je 2015. godine kupio luksuzni stan vredan 1,25 miliona dolara, ali rast cena na tržištu nekretnina doneo je i rast troškova održavanja.

Prvi problemi počeli su već 2017, kada nije podmirio uobičajene troškove zgrade, te je tada napravio dug od preko 15 hiljada dolara. Iako je tada uspeo da reši dugovanje unutar dva meseca, sada se našao u još većim finansijskim problemima. Njegove nepodmirene obaveze popele su se na gotovo 30 hiljada dolara, zbog čega je odlučio da luksuzni stan izda. Za potpuno namešten stan s dve spavaće sobe i dva kupatila traži 11.500 dolara mesečno, a čak nudi i popust onima koji ga žele nenameštenog.

Ta odluka dodatno potvrđuje da se Kertis nalazi u ozbiljnoj finansijskoj gabuli, dok s Aniston, renomiranom i uspešnom glumicom, planira zajedničku budućnost.

Iako razlika u njihovim životnim i poslovnim stabilnostima deluje izuzetno uočljivo, Kertis od početka veze uverava Aniston da je spreman za ozbiljan odnos i zajednički život.

