Od svih mogućih razloga zbog kojih se poznate ličnosti nađu na meti kritika, jedenje voća svakako je jedan od najbizarnijih. Ipak, muzički producent Beni Blanko našao se na udaru dela javnosti nakon što je na TikToku objavio video u kom jede borovnice za koje tvrdi da ih je platio 200 dolara.

Naime, dok se mnogi širom sveta bore da plate kiriju, račune i osnovne životne namirnice, verenik Selene Gomez pohvalio se luksuznim proizvodom.

U videu je Blanko bio vidno oduševljen borovnicama, nazivajući ih "prokletim obrokom", "jebeno ogromnim" i "ukusnim". S oduševljenjem je pokazivao krupne plodove, koje je, kako izgleda, dobio besplatno od PR agencije, pitajući pratioce: "Možete li uopšte da vidite kolike su?"

Video izazvao buru komentara

Njegova objava brzo je izazvala lavinu podeljenih komentara. Jedan korisnik je napisao:

"Zašto bogati dobijaju sve PR pakete i slične stvari… većina ljudi koji podržavaju te brendove postaju potpuno neosetljivi… Mi ovde više ne možemo ni osnovne namirnice da priuštimo..."

Drugi je dodao:

"Stvarno mi je simpatičan ovaj lik, ali, brate, bogati očigledno nisu dovoljno oporezovani."

Treći komentar je glasio:

"Ljudi ne mogu da prežive, a mi gledamo bogatog tipa kako jede borovnice od 200 dolara. Kako je ovo realan život?"

Selena Gomez i Beni Blanko Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Fanovi ga brane: "Zaslužio je luksuz"

Bilo je i onih koji su stali u njegovu odbranu:

"Svi ga mrze jer je bogat i može da priušti borovnice od 200 dolara… budite talentovani kao on. Zaslužio je svoj uspeh i novac", napisao je jedan fan.

S obzirom na brojne hitove koje je Blanko napisao i producirao, mnogi smatraju da ima pravo na ovakav luksuz i da jedenje skupog voća nije ništa neobičnije od uobičajenih ekscentričnosti slavnih milionera.

(Kurir.rs/ Index)

