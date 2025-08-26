Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih parova na svetu, pop zvezda Tejlor Svift i NFL igrač Travis Kelsi, obradovali su fanove vešću da su se verili.

Srećnu vest o veridbi Tejlor Svift i Travis Kelsi su podelili na društvenim mrežama uz niz fotografija snimljenih u raskošnom cvetnom vrtu. U opisu su kratko i duhovito napisali: „Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj fizičkog će se venčati.“

Ova objava odmah je izazvala buru reakcija, a obožavaoci su preplavili Instagram komentarima čestitki i oduševljenja.

Ljubavna priča koja je osvojila svet

Pevačica i Travis započeli su vezu početkom 2023. godine, a romansu su javno potvrdili u oktobru iste godine kada su se pojavili zajedno na after-partiju popularne emisije Saturday Night Live. Od tog trenutka, njihova ljubavna priča postala je pravi medijski fenomen, privlačeći ogromnu pažnju javnosti.

Tejlor je postala redovna gošća na Kelsijevim NFL utakmicama, dok je on često viđen na njenim koncertima. Njihovo međusobno podržavanje samo je dodatno učvrstilo utisak da su „savršeni par iz snova“.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi Foto: printscreen/cheyrust/ Instagram

Novi album

Pevačica iz Pensilvanije nedavno je u podcastu New Heights, koji Travis vodi sa svojim bratom Džejsonom Kelsijem, otkrila i da uskoro izlazi njen novi album. Projekat pod nazivom „The Life of a Showgirl“ biće objavljen 3. oktobra i već sada se najavljuje kao jedan od najvažnijih muzičkih događaja godine.

Veridba i najava albuma za fanove znače dvostruko slavlje, a jasno je da će naredni period za Tejlor i Travisa biti ispunjen velikim uzbuđenjima i privatnim i profesionalnim.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: