Dok Crvena zvezda vodi borbu za plasman u Ligu šampiona u revanš meču protiv Pafosa, glumac Miloš Biković našao se među navijačima na stadionu u kiparskom gradu Limasolu, gde je kamerom zabeležio delić atmosfere.

Na svom Instagram nalogu podelio je snimak izlaska igrača na teren, a zatim okrenuo kameru ka sebi i podigao tri prsta – jasan znak podrške crveno-belima i simbol srpskog identiteta.

Biković je utakmicu ispratio u opuštenom izdanju, nasmejan i dobro raspoložen. Ipak, nije otkrio ko mu je pravio društvo tokom večeri na stadionu.

Pogledajte u galeriji fotografije Miloša bikovića na utakmici:

Miloš Biković na utakmici

Prošle godine postao otac

Podsetimo, Miloš Biković postao je otac nekoliko dana pre svog 36. rođendana, u januaru prošle godine, a svojevremeno je otkrio kakav je bio osećaj kada je prvi put uzeo sina u naručje.

- Kada dobijete dete i kada držite taj mali život u rukama, tu malu mrvu života u rukama, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće. Život se u nekom poslovnom smislu nastavlja, ja ću nastaviti da snimam, ali ne postoji ništa što može da se poredi sa onim što mi se desilo 9. januara - rekao je Biković tada za Blic, pa otkrio da li je spreman za neprospavane noći.

- Ne znam da li iko može da bude spreman za neprospavane noći, ali svakako ću morati da se adaptiram. Život se menja rođenjem deteta i to niko ne zna dok se ne desi. Logično je da se menjaju i prioriteti. Ali i to su slatke muke - zaključio je glumac.

Miloš Biković pleše sa sinom na letovanju

Ne voli da priča o privatnom životu

Miloš ne voli da puno priča o privatnom životu, a jednom prilikom je gostujući na Blic televiziji govorio o detinjstvu.

- Najviše vremena sam proveo sa mamom iako sam se dosta rano osamostalio, to mi je neka karakterna osobina bila i kada sam bio dete, tako kažu, ja se toga ne sećam. Već sa tri godine sam imao svoju neku energiju, svoj neki put i svoju neku logiku. Otac je često bio na putu i radio je u inostranstvu, tako da tata je bio ta figura koja je stalno nedostajala. Naravno, mnogo veća je radost bila kada je tata tu - rekao je on u emisiji "Balkanskom ulicom" i dodao:

- Mislim da ostavlja, to psiholozi mogu da kažu bolje i kompleksnije. Ali koliko sam čitao otac i majka su neophodni za razvoj zdrave psihe. Naravno, ne znači uvek ako su otac i majka zajedno da to garantuje zdravu psihu, moraju i oni da budu koliko toliko zdravi, a možda je nekad i razvod zdraviji za dete od eventualnog nasilja. Ali, svakako ostavlja. Atak na porodicu je atak na psihu u stvari ono što se u društvu dešava taj atak na uništavanje porodice je zapravo uništavanje budućih pojedinaca i psihičkog zdravlja celih naroda, celog čovečanstva.

