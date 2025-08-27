Slušaj vest

Samo tri nedelje nakon što je Donaldu Trampu(78) „vokalno zasmetala“ pop zvezda Tejlor Svift, nazivajući je „probuđenom pevačicom“ koja je „VIŠE NIJE ZGODNA“, bivši predsednik SAD iznenadio je javnost – ovog puta poželeo joj je sreću u ljubavi.

Vest da su Tejlor Svift i NFL superstar Trevis Kels vereni obišla je ceo svet nakon što su je podelili na Instagramu. Internet je eksplodirao, a novinari su želeli da čuju i Trampovu reakciju.

Tejlor Svift i Trevis Kels objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Želim im puno sreće. On je sjajan igrač, sjajan momak, a ona je divna osoba. Stvarno im želim sve najbolje“, izjavio je Tramp.

Od mržnje do čestitki

Iako danas zvuči pomirljivo, Trampova priča o Tejlor Svift daleko je burnija. Prošlog septembra, nakon što je pevačica javno podržala Kamalu Haris u predsedničkoj trci, Tramp je na mreži Truth Social napisao velikim slovima: „MRZIM TEJLOR SVIFT“.

Od tada, usledile su brojne tirade.Na Superboulu 2025, gde je Svift bodrila svog dečka Trevisa Kelisa, navijači Filadelfija Iglsa izviždali su pevačicu. Tramp je oduševljeno podelio snimak reakcija, hvaleći se da je „on dobio ovacije, dok je Tejlor izviždana“.

Nije tu stao. U aprilu, tokom posete Iglsa Beloj kući, iskoristio je priliku da je bocne, podsećajući na poraz Kanzasa od Filadelfije: „Bio sam tamo zajedno sa Tejlor Svift – kako se to završilo?“

Opsednutost koja ne prestaje

U maju je otišao i korak dalje, tvrdeći da je Svift „prestala da bude zgodna“ od trenutka kada je on rekao da je mrzi. „Da li je neko primetio da, otkako sam napisao da MRZIM TEJLOR SVIFT, ona više nije HOT?“, napisao je na svom nalogu.

Donald Tramp izjavio je da mrzi Tejlor Svift Foto: AP/Ben Curtis

Pre samo nekoliko nedelja, Tramp ju je uporedio sa glumicom Sidni Svini, koju je pohvalio kao „zgodnu republikanku“ i zaštitno lice jedne modne kampanje. Nasuprot tome, Svift je ponovo nazvao „probuđenom pevačicom“ i dodao da je „izviždana i više nije atraktivna“.

