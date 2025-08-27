Slušaj vest

Glumica Dragana Mićalović ponovo je uspela da privuče pažnju svojih pratilaca na Instagramu. Na letovanju je podelila niz fotografija i snimaka, a najveći utisak ostavila je fotografija u nikad kraćem zlatnom miniću, dok je istovremeno pokazala i svoje lice potpuno bez šminke.

Pogledajte u galeriji fotografije sa letovanja:

1/7 Vidi galeriju Dragana Mićalović uživa na moru. Glumica podelila kadrove bez šminke, ali i pokazala kako pliva. Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

Uz poruku „More zna sve o čemu ćutim“, Dragana je otkrila deo svoje melanholične strane, dok su kadrovi u prirodi, bez trunke šminke, naglasili njenu prirodnu lepotu i preplanuli ten. Osim toga, među objavama našao se i snimak glumice kako uživa u plivanju, ali i fotografija iz večernjeg izlaska koja je posebno izazvala lavinu komentara.

Paradajz turista – Dragana oduševila pratioce gestom

Pored glamuroznih kadrova, mlada umetnica otkrila je i jednu jednostavnu naviku koja je izmamila osmehe njenih pratilaca. Na odmor je ponela domaći paradajz i pokazala kako uživa u skromnom obroku – paradajzu i siru, dok je u pozadini svirala muzika.

Dragana Mićalović putuje i jede paradajz Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

„Gužve na granici nekada znaju da budu od koristi! Postiš, a na putu si?! Em je lako, em je najlepše“, napisala je glumica uz emotikone srca i molitve. Ovaj detalj odmah je postao tema na mrežama, a Draganu su mnogi pohvalili kao „paradajz turistu“ godine.

Dragana Mićalović putuje i jede paradajz Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

Bez obzira da li pozira u miniću ili jede paradajz na putu, Dragana Mićalović pokazuje da jednostavnost i iskrenost uvek osvajaju publiku.

