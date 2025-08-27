Slušaj vest

Reper Lil Nas X, pravim imenom Montero Hil (26), oglasio se na Instagramu nakon hapšenja u Los Anđelesu i poručio fanovima da je „dobro“, iako se suočava sa četiri krivične prijave.

„Vaša devojka će biti okej, ljudi“, rekao je kroz smeh u kratkom videu, dodajući da su poslednja četiri dana bila „zastrašujuća“.

Hapšenje u Los Anđelesu

Muzičar je uhapšen u četvrtak u ranim jutarnjim časovima u naselju Studio Siti, nakon što je, prema navodima policije, viđen kako potpuno nag hoda ulicom oko šest ujutru. Kada su mu prišli policajci, navodno je potrčao ka njima, zbog čega je priveden.

Pošto se sumnjalo na moguću predoziranost, prebačen je u bolnicu, a zatim u pritvor. Njegovo ponašanje snimili su prolaznici, a snimak je ubrzo objavio TMZ. Na jednom od videa vidi se da je reper skinuo i donji veš i čizme koje je u početku nosio, a koje su kasnije završile na eBay-u – oglašene za čak 10.000 dolara.

Optužnice i suđenje

Lil Nas X se suočava sa četiri optužnice – tri za napad na policajca i jednom za pružanje otpora prilikom hapšenja. Na sudu je u ponedeljak izjavio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Sudija mu je odredio kauciju od 75.000 dolara i obavezu da po izlasku iz pritvora ide na sastanke „Narkotiks Anonimusa“.

Pušten je iz pritvora istog dana popodne.

