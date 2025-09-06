Slušaj vest

Krajem šezdesetih godina, legendarni muzičar Džon Lenon i njegova supruga Joko Ono postali su sinonim za mirovne kampanje koje su imale za cilj da skrenu pažnju javnosti na sukobe širom planete, a posebno na rat u Vijetnamu. Njihova najpoznatija akcija bila je kampanja „Rat je završen“ (War is Over) iz 1969. godine, obeležena bilbordima i čuvenim konferencijama za štampu koje su držali iz kreveta.

Ipak, nešto pre toga, u leto iste godine, Lenon i Joko sproveli su manje poznatu, ali podjednako intrigantnu akciju – „Acorns“ („Žirovi“).

Pismo koje je stiglo u Jugoslaviju

U okviru ove konceptualne akcije, Lenon i Joko slali su pisma pedesetorici svetskih državnika, a jedno od njih stiglo je i na adresu predsednika SFRJ Josipa Broza Tita.

„Dragi gospodine, u ovom paketu šaljemo vam dve žive skulpture – dva žira – u nadi da ćete ih posaditi u svojoj bašti i odgojiti u dva hrasta za mir u svetu“, stajalo je u pismu koje su potpisali Lenon i Joko uz reči „s ljubavlju“.

Smatra se da je Joko Ono bila idejni autor čitave akcije, a ostalo je nepoznato koliko se svetskih lidera odazvalo njihovom pozivu. I danas ostaje misterija kako je tačno Tito postupio sa neobičnim poklonom.

Šta je bilo sa žirovima?

Kao i svi darovi koje je Tito dobijao, i ova dva žira su prvo prošla kroz laboratorijsku analizu kako bi se isključila mogućnost da predstavljaju neku opasnost. Tek kada je potvrđeno da se radi o običnim žirovima, predati su predsedničkoj rezidenciji.

Pogledajte u galeriji fotografije Džona Lenona i njegove supruge Joko Ono:

Jugoslovenska ambasada u Londonu dobila je instrukcije da zahvali Lenonu na simboličnom gestu, dok je Tito obavešten da je „izvesni gospodin Lenon, član u svetu poznatog ansambla Bitlsi“, poslao dva žira uz molbu da se zasade kao simbol mira.

Dokument sa Titovim potpisom potvrđuje da je odobrio njihovu sadnju. Međutim, ostaje nerazjašnjeno da li su zaista zasađeni i, ako jesu, gde su završili. Danas niko sa sigurnošću ne može da kaže da li hrastovi koji su možda nikli iz Lenonovih žirova i dalje postoje.

